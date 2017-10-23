Москва, 23 октября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. По его словам, такие слухи — это не более чем «русская народная забава».

suewest Отставка

«Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — так Песков ответил на вопрос о возможной отставке Полтавченко в марте 2018 года, после президентских выборов.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что череда отставок губернаторов возобновится в марте 2018 года, и одним из претендентов на увольнение является Полтавченко.