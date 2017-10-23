Углич, Ярославская область, 23 октября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области советник генерального директора АО «ЯрОблЕИРЦ» Евгения Ильинская приобрела имущественный комплекс угличского МУП «Водоканал». Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Имущество Угличского водоканала ушло с торгов

В начале октября конкурсный управляющий МУП «Водоканал» провел торги, на которые было выставлено имущество предприятия-банкрота. Как следует из документации, с молотка ушли 12 автомобилей, 229 объектов сооружений и сети водопроводов, 176 объектов сети канализации, сооружения — 40 объектов, оборудование и имущество — 112 объектов, 18 зданий и объекты системы водоочистных сооружений. Все это имуществе было куплено ООО «Яртехноинвест» за 18 миллионов 855 тысяч рублей. Генеральным директором этого ООО является Дмитрий Курзанцев, а 50% акций принадлежат советнику директору АО «ЯрОблЕИРЦ» Евгении Ильинской.

Курзанцев занимает должности председателя правления московского РОО «Гражданский Контроль Качества Топлива» и исполнительного директора ассоциации «Сыны Отечества». Ассоциация «Сыны Отечества» была создана ветеранами спецподразделения «АЛЬФА» и ветеранами воздушно-десантных войск и объединяет в своих рядах более 300 клубов, спортивных федераций, союзов и объединений России общей численностью более 45 000 человек. Кроме того, Дмитрий Курзанцев участвовал в праймериз «Единой России» от химкинского округа в депутаты Госдумы 7 созыва.

ООО «Яртехноинвест», где половина доли принадлежит советнику генерального директора АО «ЯрОблЕИРЦ», было создано в мае этого года с уставным капиталом в 1 миллион рублей. Изначально имущество угличского «Водоканала» оценивалось в 125 миллионов рублей. Торги проводились неоднократно, но желающих сделать покупку не находилось. Каждый раз стоимость имущества уменьшалась на 15 миллионов рублей.

Евгения Ильинская подтвердила, что владеет половиной ООО «ЯТИ», но прокомментировать покупку имущества МУП «Водоканала» отказалась.