Барнаул, 23 октября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В Алтайский край прибыли участники самого протяженного туристского маршрута, организаторы которого намерены пройти весь путь следования Великой Северной экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова (Первой и Второй Камчатских экспедиций, Академического отряда). Как сообщает сегодня, Алтайтурцентр со ссылкой на слова автора проекта — Ильдара Маматова, исследователи автопробега «Маршрутами Великой Северной экспедиции», прибывшие из Пермского края, намерены посетить порядка 30 регионов России (7 республик, 5 краёв, 13 областей и 2 автономных округа), а также включить в маршрут пять стран: Данию, Германию, Казахстан, США, Японию.

Алтайтурцентр Участники автопробега «Маршрутами Великой Северной экспедиции» в Барнауле

Ильдар Маматов, напомнил, что сам Витус Беринг в Алтайском крае не был, но в регионе работали его академические отряды. Кроме того, известно, что в Бийске живет один из потомков знаменитого мореплавателя — Марат Беринг. Как сообщает «Бийский рабочий», под его руководством ученики Кадетской школы весной посетили Осу, Соликамск, Кунгур и Пермь, где почти 300 лет назад останавливалась Камчатская экспедиция.

Масштабный проект, по его словам, реализуется поэтапно: в этом сезоне участники экспедиции преодолели половину маршрута, на следующий год автопробег пройдет по всей его протяженности. Туристы смогут пройти по маршруту ориентировочно в 2019 году. Способствовать его продвижению будет соглашение о сотрудничестве, которое с алтайской стороны подписал Алтайтурцентр.

Также участники автопробега передали в ведущие краевые библиотеки недавно изданный роман Александра Кердана о Второй Камчатской экспедиции «Крест командора». В прохождении сибирской части маршрута принимал участие алтайский спортсмен Сергей Блошкин. Автор проекта вручил ему сертификат за успешное его прохождение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Северная экспедиция охватила своими исследованиями северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого океана, берега Японии, открыла неведомые учёным и мореплавателям северо-западные берега Америки. Были сделаны исследования и научные открытия в географическом, геологическом, физическом, ботаническом, эоологическом, этнографическом направлениях. Впервые была создана полная и подробная карта Российской империи.

Скончался Витус Беринг от тяжёлой болезни 8 декабря 1741 года, в период зимовки в бухте, впоследствии названной бухтой Командор, где и был захоронен.

В сентябре 2016 года на Командорских островах открылись памятник Витусу Берингу и первая гостиница. Монумент был установлен к 335-летию со дня рождения командора. Изготовили его в Москве по макету скульптора Вьюева, при содействии местных предпринимателей.

На строительство гостиницы было потрачено более 30 млн рублей. Она рассчитана на 18 номеров и расположена в центральной части села с видом на Тихий океан и побережье бухты Гаванская.