Ярославль, 23 октября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. 95% жителей Ярославля высказались за дальнейшее развитие территории площади Юности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города Ярославля.

Yarregion.ru Новый светомузыкальный фонтан

Этим летом площадь Юности преобразилась: на ней появился новый пешеходный светомузыкальный фонтан и детский городок. Ярославцам такие изменения понравились, и они высказались за дальнейшее благоустройство территории перед ТЮЗом.

Опрос проводился в два этапа: непосредственно на площади Юности и по телефону.

Как отмечают в мэрии города, в списке пожеланий ярославцев — установка уличной мебели, работы с освещением и оформление цветников и клумб. Молодежь высказалась за то, чтобы на площади появился бесплатный WI-FI.

Горожане хотели бы, чтобы на территории детской зоны проводились мастер-классы. Те, кто предпочитает тихий отдых, высказались за установку лавочек, беседок, оформление цветочными коврами, а также организацию зоны для массовых мероприятий — летнего амфитеатра и сцены.

В вопросе необходимости установки нестационарных торговых точек мнения разделились: 55% поддержали идею, 45% высказались против. В продаже горожанам хотелось бы видеть продукты питания и напитки. За организацию санитарно-гигиенических помещений, в том числе комнаты матери и ребенка, высказались 95% респондентов.

Организовать дополнительные парковочные места желают 54% опрошенных, в основном, это владельцы автомобилей.