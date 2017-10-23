Пекин, 23 октября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть снимки последней разработки от автоконцерна Geely — компактного городского кроссовера Geely SX11. Автомобиль в защитной пленке был замечен во время дорожных испытаний на дорогах Пекина.

Yiche.com Geely SX11

Автоконцерн пока не анонсировал новинку, однако, как отмечают, осведомленные источники, официальная премьера Geely SX11 состоится в начале 2018 года. Старт продаж намечен на лето 2018 года, пишет «Тайпин цичэ».

Производитель пока не раскрыл подробные технические характеристики новинки. Известно, что автомобиль будет оснащен новым 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с.

По неподтвержденным данным, Geely не станет оснащать свою новинку механической трансмиссией, все комплектации Geely SX11 будут доступны лишь с 5-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 октября в сети появились снимки пятиместного кроссовера Baojun 530 SUV. Новинка была анонсирована еще июне 2016 года, однако официальная премьера авто была назначена лишь на предстоящий ноябрь.