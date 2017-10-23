Ярославль, 23 октября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. В парке села Туношна Ярославской области детский городок, установленный несколько месяцев назад, утопает в грязи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Будущий парк в Туношне

В августе по губернаторской программе «Решаем вместе» в парке села Туношна установили детский городок. Для небольшого населенного пункта в Ярославской области это целое событие. Дети с родителями активно осваивали территорию детского городка, но когда пошли первые осенние дожди, то все «детское царство» оказалось по колено в воде.

«У нас этот парк еще не открыт. Пока прошел первый этап установки. Мы сделали основание — песчаную подушку и положили песчано-гравийную смесь, уложили кабель для освещения. На следующий год планируем установить прорезиненное покрытие и тротуары», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального учреждения «Центр по благоустройству» при администрации Туношенского сельского поселения Дмитрий Абрамов.

Администрация не опасается, что вода повредит элементы детского городка. И первые заморозки, которые превратят воду в лед, ему тоже не страшны.