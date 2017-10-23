Чебоксары, 23 октября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В столице Чувашии могут увеличить вдвое муниципальную плату за содержание и текущий ремонт жилья. Чиновники и депутаты, поддерживая управляющие и ресурсоснабжающие компании, ссылаются на предбанкротное состояние «крупнейших управляющих компаний» столицы. Происходит то, о чём депутатов и чиновников предупреждали ещё в прошлом году в связи со скачком цен на сбор, вывоз и утилизацию мусора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Просроченная задолженность перед энергопоставщиками

На встрече с исполняющим обязанности начальника управления ЖКХ, администрации Павлом Порфирьевым чебоксарцы подняли вопрос о тарифе на содержание и текущий ремонт жилья. По его словам, в настоящее время жилищный тариф в столице составляет 8−10 рублей за 1 кв. метр, является одним из самых низких в Поволжье и не позволяет содержать домовое имущество на должном уровне. Сославшись на некую экспертную комиссию, чьи расчёты были взяты за основу на недавнем круглом столе в городском собрании депутатов (ЧГСД) Чебоксар, он заявил, что «для поддержания многоквартирных домов в нормативном состоянии соответствующая плата должна составлять в среднем 18−20 рублей».

Речь идёт о круглом столе в ЧГСД с руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, где «пытались разобраться в причинах неуклонно растущих долгов за коммуналку».По расчётам столичного управления ЖКХ, общий долг всех управляющих компаний города перед поставщиками коммунальных ресурсов к 1 октября 2017 года достиг 907,4 млн рублей, из них 111,4 млн рублей — это просроченный долг, накопленный за последний год. Отмечается, что девять управляющих компаний города находятся в той или иной стадии банкротства, в том числе ООО «УК «Центр» (общая задолженность перед РСО 18,4 млн рублей), ООО «УК «Стандарт» (15,3 млн рублей), ООО «Богданка-Сервис» (23,2 млн рублей), ООО «УК «Капремстрой» (40,1 млн рублей), ООО УК «Альфа» (53,7 млн рублей), ООО «УК «Деон» (21 млн рублей), ООО «УК «Новые Лапсары» (7,3 млн рублей), ООО УК «Рябинка» (696,1 тыс. рублей).

«Наиболее впечатляющий долг у ООО «ПИК-1» — 126,5 млн рублей. Просроченная задолженность всех УК составляет 567 млн рублей, более половины этой суммы должны УК — банкроты. Велика вероятность, что эти деньги ресурсоснабжающие организации не получат никогда», — говорят в управлении ЖКХ.

Cap.ru Долги населения

При этом акценты сделаны на платёжной дисциплине управляющих компаний. Жилищный инспектор Чувашии Галина Кошелева рассказала, что по итогам совместных проверок с органами прокуратуры и муниципального контроля отдельные управляющие компании оштрафованы за нарушение платежной дисциплины.

«Возбудить уголовное дело за сокрытие средств — это очень тяжелый процесс. Почти по все делам, направленным в прошлом году, мы получили отказы. Работаем и через Управление экономической безопасности МВД, и через прокуратуру пытаемся достучаться. И только сейчас удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье о нецелевом использовании денежных средств», — приводят в мэрии слова Кошелевой.

Состоялось также обсуждение предложений столичной инициативной группы управляющих компаний республиканской Ассоциации предприятий ЖКХ по расчету размера платы за содержание жилья, собственники которых на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы. Было предложено муниципалитету установить «экономически обоснованный тариф».

Отметим, плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества. Они включают в себя расходы на оплату труда работников управляющих компаний, отчисления от фонда оплаты труда (20,2%), расходы на материалы и инвентарь, эксплуатацию машин и механизмов, а также на услуги специализированных организаций, включая сбор, вывоз и захоронение мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема тарифов актуализировалась из-за резкого скачка цены на мусор. В декабре 2016 года депутаты городского собрания Чебоксар в срочном порядке приняли тарифы на утилизацию мусора и инвестиционной надбавке по инвестпрограмме, разработанной филиалом ЗАО «Управление отходами». Резко возросшими ценами на мусор, которые начали действовать с 1 февраля 2017 года, возмущалась как оппозиция, так и единороссы, прогнозируя, что «такими карательными мерами» не все управляющие компании смогут работать безубыточно.

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«Сегодня мы говорим, что 1 рубль (вывоз и утилизация ТБО) — на 1 кв. метр. Действительно, это, может быть, немного. Но если сравнить то, что есть управляющие компании с тарифами на содержание дома в 8−9 рублей, а из них 2,5 рубля только на вывоз ТБО оставить, то будет страдать качество содержания жилья. Либо управляющие компании просто обанкротятся», — говорил в декабре прошлого года глава депутатской комиссии по бюджету Владимир Кузин («Единая Россия»).

Очередной скандал разразился в феврале, когда вступили в силу резко увеличившиеся тарифы в связи с запуском нового полигона. В ответ в Чебоксарах перевозчики синхронно более чем вдвое увеличили плату за услуги по транспортировке и утилизации отходов. Перевозчики, в свою очередь, заявили об убыточности, предупреждая, что иначе «никто вывозить не будет». К делу подключились надзорные органы, решение по данному вопросу не вынесено до сих пор.

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