Санкт-Петербург, 23 октября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Количество произведенных в Петербурге в 2017 году автомобилей превзойдет показатели не только прошлого года, но и 2015 года, когда в городе еще работал автозавод американской корпорации General Motors (GM). Такой прогноз 23 октября дало специализированное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Пресс-служба Toyota Сборка автомобилей на заводе Toyota в Санкт-Петербурге

По данным агентства, за 9 месяцев 2017 года три петербургских автозавода — Hyundai, Nissan и Toyota — выпустили 252 200 легковых автомобилей. Это на 25% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Сентябрьская динамика значительно скромнее — 30 400 автомобилей, что на 9% больше, чем за сентябрь 2016 года. Но, как отмечают эксперты, уже второй месяц подряд объемы производства превышают отметку в 30 тысяч машин (в августе было выпущено 30 600 автомобилей).

«В этом году петербургский автопром не только значительно превысит собственный показатель прошлого года, но и вырастет по отношению к 2015 году, когда еще работал завод GM. Мы ожидаем, что в четвертом квартале объем производства составит более 90 000 автомобилей», — заявил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Напомним, завод GM в Санкт-Петербурге, выпускавший автомобили Chevrolet и Opel, был закрыт и законсервирован летом 2015 года. Это объяснялось решением об уходе американского автопроизводителя с российского рынка. Все предложения о продаже петербургского завода американцы отклонили, оставив его на консервации. Как ожидается производственная площадка GM на юге Санкт-Петербурга вскоре может оказаться в распоряжении узбекских автопроизводителей.

Читайте также: Вместо американского GM в Петербург придет узбекский автопром

Тем временем абсолютным лидером петербургского автопрома остается завод южнокорейской корпорации Hyundai — его доля в общем объеме производства автомобилей в городе составляет внушительные 67%. На завод Toyota приходится 20%, на Nissan — 13% выпуска.

Читайте также: Завод Nissan в Петербурге перешел на двухсменный график из-за роста спроса

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей в январе-сентябре 2017 года выросла и составила 25,8% (год назад за тот же срок — 25,1%).

Читайте также: Второй завод Hyundai могут построить в Санкт-Петербурге

В сентябре 2017 года на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Читайте также: Автопром Петербурга: вверх по наклонной плоскости