Москва, 23 октября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В ходе заседания штаба по реализации программы реновации жилищного фонда, для строительства жилья по программе реновации выбраны дополнительные площадки в пяти районах Москвы. Площадки расположены в Левобережном и Донском районах, в Лианозово, Царицыно и Нагатинском Затоне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по программе реновации в районе Бескудниково

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Ранее глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что первая волна переселения с 2017 по 2019 год включает в себя 59 стартовых площадок, при этом на 12 площадках дома уже построены. Переселение в первые дома, построенные по программе реновации, начнётся в 2018 году. Большая часть готовых домов находится в районе Бескудниково, именно туда отправился корреспондент ИА REGNUM, чтобы проверить состояние первых стартовых площадок.

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В целом новые дома выглядят неплохо: зеленые территории, детские площадки, инфраструктура. Удивляет отсутствие в некоторых местах пандусов и непродуманность в организации ливневой канализации, сточные трубы, как всегда, выведены на тротуар, ливневые решетки и вовсе отсутствуют — типичная московская проблема, которую очень странно видеть в заново отстроенных районах. Также можно отметить, что рядом с уже готовыми к заселению домами продолжается строительство следующей очереди домов, таким образом первые «переселенцы» будут вынуждены жить посреди строительной пыли и шума.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года власти Москвы утвердили 210 стартовых площадок, куда будут переселены москвичи, в рамках программы реновации жилищного фонда, об этом заявил на заседании президиума московского правительства мэр Сергей Собянин.

Как будут выглядеть новые дома, построенные по программе реновации, смотрите в галерее ИА REGNUM.