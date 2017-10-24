Москва, 24 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Мы с первых студенческих лет с наукой не на «вы», а на «ты». Лаборатория для нас — это место, где мы не только изучаем, но и применяем на практике наши познания, навыки».

Bmstu.ru МГТУ им. Н.Э. Баумана

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru