Ярославль, 23 октября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Член ярославского областного общества охраны памятников Сергей Казанский обратился к региональным властям и силовым структурам с просьбой не рекомендовать показывать фильм «Матильда».

Правительство Ярославской области

«Фильм еще не вышел в прокат, а вокруг него разгорелись нешуточные страсти: устраивают погромы, пытаются поджечь кинотеатры. Я считаю, что нашим властям надо обратиться к кинотеатрам и порекомендовать не показывать этот фильм на ярославских экранах. Не запретить, на это они не имеют право, а рекомендовать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

Он написал такое письмо губернатору Ярославской области, прокурору региона, депутатам Госдумы РФ от Ярославской области, УМВД и УФСБ.

Ответ на свои письма Казанский собирается получить в установленные законом сроки — около 7 ноября, как раз, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

Между тем движение «Царский крест» намеревалось провести в Ярославле митинг против против показа фильма режиссера Алексея Учителя. Члены движения подали заявку в администрацию Кировского и Ленинского района о проведении гражданского митинга 22 октября у памятника царю Александру II и в администрации Кировского и Ленинского района. Заявку согласовали, однако затем организаторы свою акцию отменили.