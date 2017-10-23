Вашингтон, 23 октября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. 16 октября, понедельник: «Тампа-Бэй» одолевает «Детройт», благодаря дублю Кучерова

Хоккей

16 октября на ЛиттлСизарс-Арена в Детройте местная команда «Детройт Ред Уингз» принимала гостей из Тампы-Бэй.

«Детройт Ред Уингз» активно начали игру, получив численное преимущество уже на 2-й минуте матча, капитан команды Хенрик Зеттерберг прошёл оборону противника, но Андрей Василевский («Тампа-Бэй») парировал бросок шведа. На восьмой минуте игры удаляется экс-игрок «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц, что оставляет «Тампу-Бэй» в меньшинстве, но форвард «Тампы» Тайлер Джонсон реализовал свой выход один на один с вратарём — 0:1 — «Тампа» в лидерах. Спустя две минуты численное преимущество «Тампы-Бэй» реализовывает российский вингер Никита Кучеров, мощным броском Никиты шайба оказывается в воротах «Детройта» — 0:2. Под занавес периода «Тампа» могла изменить счёт в матче в третий раз, но пустой угол ворот закрывал защитник «Ред Уингз» Ксавье Уэлле.

Во втором периоде «Детройт» перевернул игру с ног на голову, отправив дважды шайбу в ворота «Тампы». Из-за нарушения, допущенного около ворот «Тампы», игрок «Детройта» Джастин Абделкейдер получил право исполнять буллит, который успешно выполнил — 1:2. За четыре минуты до конца периода защитник «Детройта» Майк Грин с добивания отправляет шайбу в пустой угол ворот — 2:2. В третьем периоде «Тампа» взбодрилась и снова перехватила инициативу в свои руки, Никита Кучеров с передачи Стивена Стэмкоса забросил решающую шайбу в ворота «Детройта» — 2:3. По итогам встречи «Тампа-Бэй» зарабатывает два очка благодаря двум заброшенным шайбам Никиты Кучерова.

17 октября, вторник: «Баффало Сейбрз» уступает в овертайме «Вегасу», отыграв три шайбы

17 октября на Ти-Мобайл Арена в городе Парадайс штат Невада «Вегас Голден Найтс» схватился в ожесточённом матче с «Баффало Сейбрз». Свою вторую встречу проводил молодой вратарь «Вегаса» Малкольм Суббан, который также является братом известного защитника «Предаторз» Пи Кей Суббана. На пятой минуте встречи удаляется форвард «Голден Найтс» Дэвид Перрон, отдавая, таким образом, инициативу в руки «Баффало». Райан О’Райлли прошивает голкипера «Вегаса» и открывает счёт в этой встрече — 1:0, эта шайба стала первой для О’Райлли в сезоне. В середине периода «Вегас» осел в зоне «Баффало» и, нанося бросок за броском, пытался сравнять счёт, но вратарь «Сейбрз» Чэд Джонсон был на высоте. В конце концов, нескончаемый прессинг «Вегаса» закончился взятием ворот, Райлли Смит прошёл по флангу и отдал острую передачу на Оскара Линдберга, который завершил успешную атаку — 1:1.

В начале второго периода Алекс Так удачно подставил клюшку под бросок ДерикаЭнгелланда, Алекс во второй раз отличился за «Вегас» в этом сезоне — 2:1 — «Вегас» оказывается в лидерах. Под занавес периода Райлли Смит забрасывает прекрасную по красоте шайбу в ворота «Сейбрз», ассистентами этой шайбы стали Бред Хант и Колин Миллер — 3:1. «Вегас» продолжает отправлять шайбу за шайбой и в третьем периоде, на этот раз отличился Дэвид Перрон — 4:1. Казалось бы, что для «Баффало» в этом матче уже всё закончено, но шайба Райана О’Райлли воодушевляет игроков «Сейбрз» на камбэк. Уже к концу основного времени встречи счёт становится равным, и игра перешла в овертайм.

К сожалению, для «Баффало» овертайм оказался проигрышным выходом, точку в матче поставил Дэвид Перрон с передачи Луки Сбисы — 5:4.

19 октября, четверг: «Эдмонтон» останавливает проигрышную серию из 4 матчей, одолев «Чикаго Блэкхойукс»

19 октября в Чикаго встречались «Чикаго Блэкхойукс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Матч начался с острой атаки «Эдмонтона», но вратарь «Чикаго» Антон Форсберг на месте. После удерживания шайбы в средней зоне «Чикаго» организовали отличную комбинацию, которую завершил лучший бомбардир команды Патрик Кейн — 1:0. Пропущенный гол заставил встрепенуться «Эдмонтон», и уже концу периода счёт стал равным, Патрик Марун реализовал бросок с передач Коннора МакДэвида и Кайлера Ямамото — 1:1.

Второй период не принёс никаких изменений в счёте. Весь третий период проходил у ворот «Чикаго», но «Эдмонтон» так и не смог покорить ворота «Блэкхоукс», и игра перешла в овертайм. В овертайм «Эдмонтон» дожал «Чикаго» и благодаря Марку Летестю вышел победителем — 1:2.

«Эдмонтон» уезжает из Чикаго с двумя заработанными очками.

21 октября, суббота: «Тампа-БэйЛайтнинг» громит «Питтсбург» на домашней арене

21 октября на Амали-Арена в Тампе местная команда «Тампа-БэйЛайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». С первых минут был виден настрой «Тампы» на победу. Получив численное преимущество, благодаря удалению лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби, «Лайтнинг» легко открыли счёт в матче, отличился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — 1:0. После пропущенной шайбы «Питтсбург» стал играть собраннее, но это не спасло от атакующей мощи «Лайтнинг», и уже к концу периода счёт стал 3:0 в пользу «Тампы», отличились — Стивен Стэмкос и Янни Гурд.

Голевая феерия «Тампы» продолжилась во втором периоде тоже, уже на 30-й секунде периода молодой уроженец «Лайтнинг» Брэйден Пойнт забросил свою четвёртую шайбу в сезоне — 4:0. После пяти минут без голов «Лайтнинг» снова принялись за дело, отправив две шайбы за минуту, отличились Антон Строльман и Никита Кучеров — 6:0.

В середине третьего периода девятый номер драфта НХЛ 2016 года Михаил Сергачёв отсылает седьмую шайбу в ворота «Питтсбурга» — 7:0. Только за две минуты до конца игры «Питтсбург» всё-таки смог забить гол престижа, отличился Джейк Гюнцель — 7:1.

По итогу встречи «Тампа-Бэй» разобрала «Питтсбург» по кусочкам, набрав заслуженные два очка. Для «Пингвинз» это уже втрое разгромное поражение за сезон, первым была встреча с «Чикаго», в которой они уступили 10:1.