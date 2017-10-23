Москва, 23 октября, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В правительстве России не идет обсуждение идеи повысить минимальный для получения пенсии трудовой стаж, заявила пресс-секретарь министра труда и социальной защиты России Максима Топилина Мария Исянова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

По ее словам, таких обсуждений на данный момент нет.

«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — цитирует Исянову Интерфакс.

О том, что в правительстве РФ обсуждается «альтернативное решение» проблемы повышения пенсионного возраста и предлагается повысить минимальный трудовой стаж, писала ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Уточнялось, что в настоящее время нужно сосредоточиться «на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР)».

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Сделать это можно повышением минимального трудового стажа. Это, пишет издание, будет стимулировать людей дольше работать и выходить из «серого сектора». Но, по сути, это тоже будет затягивание реформы — и со временем пенсионный возраст всё равно придется повышать, считает один из собеседников газеты.

В настоящее время для получения минимальной пенсии должен быть наработан семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему, это дает минимальное количество пенсионных баллов (11,4). К 2025 году минимальный стаж составит 15 лет, а минимальная сумма баллов — 30.

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Мужчины в России сейчас выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Причем около 50% работающих пенсионеров продолжают трудиться из-за угрозы бедности и готовы выйти на пенсию, если она составит хотя бы 40% зарплаты.

Проблема увеличения минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости, не должна коснуться тех, кто работает официально. Однако она является проблемой для граждан, а не для работодателей, которые по-прежнему в ряде отраслей и регионов предпочитают платить «вчерную», а людям просто некуда больше устроиться на работу.

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Именно таких граждан затронет повышение трудового стажа — они ничем не смогут его подтвердить. Кроме того, некоторые наблюдатели предположили, что новая мера правительства, если она действительно будет принята, ничего не поменяет в отношении работодателей к официальному оформлению своих сотрудников.

Впрочем, как видно из материала, и вопрос о повышении пенсионного возраста из повестки не уходит. Как не уходит и вопрос, а почему граждане России должны работать на ПФР, повышая его доходность, возмущен депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

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«Как будто бы население России должно работать на ПФР, а не наоборот», — добавил он, пояснив, что Кудрин и его сторонники вообще рассчитывают на «эффект привыкания», когда граждане постепенно учатся не обращать внимания на плохие новости, привыкают жить беднее.

Напомним, в начале августа было опубликовано исследование Высшей школы экономики и Российской академии наук (РАН) «Российские пенсионеры в условиях кризиса». Пенсионеры остаются одной из самых бедных категорией граждан — 54% не хватает денег на еду и одежду, 12% — даже на продовольствие.