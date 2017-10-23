Оренбург, 23 октября, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию депутат Законодательного собрания Оренбургской области Максим Амелин (КПРФ) назвал антисоциальной мерой, которая не красит государство. Комментируя инициативу федеральной власти, парламентарий в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что инициатива о повышении возраста для выхода на пенсию и инициатива увеличения стажа — это две стороны одной медали.

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«Я бы сказал, это две стороны одной медали, то есть это принципиально одно и то же, если мы вдумаемся, в деталях, конечно, отличается, но принципиально будет иметь примерно одинаковый эффект. А учитывая, что сейчас в пенсионный стаж периодически то включают, то исключают некоторые периоды вынужденного социального безделья (стаж учёбы в вузах, декретный отпуск), это даст возможность дополнительно манипулировать этими вещами», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что годы вынужденного социального безделья должны включаться в трудовой стаж, если государство хочет, чтобы граждане были образованы, чтобы в стране росла рождаемость.

«Люди, безусловно, делают свой выбор, но государство должно поощрять такой выбор. Лучше бы мы налоги (НДФЛ) для богатых людей с плоской стороны на прогрессивную перевели. Гораздо больше денег получили бы, чем с такими манипуляциями с Пенсионным фондом», — резюмировал Максим Амелин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размышления о повышении доходов пенсионного фонда породили новую инициативу — увеличения минимального трудового стажа. Напомним, ранее активно обсуждалась идея повышения возраста для выхода на пенсию. Альтернативный вариант пенсионной реформы рассматривается в правительстве и администрации президента.

Впрочем, в Минтруда России уже опровергли обсуждение возможности повышения минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости.

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