Мадрид, 23 октября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» разгромил «Эйбар» в матче чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Матч

«Реал» открыл счёт на 18-й минуте. Мяч в свои ворота забил защитник «Эйбара» Паулу Оливейра.

На 28-й минуте нападающий «сливочных» Марко Асенсио удвоил счёт. А в концовке встречи, на 82-й минуте защитник «Реала» Марсело довёл счёт до крупного.

После девяти туров «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании, на его счету 20 очков. Лидирует «Барселона», у которой 25 очков.

Чемпионат Испании. 9-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Эйбар» (Эйбар) — 3:0