Вашингтон, 23 октября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. ФБР за последний год не смогли получить доступ к почти 6,9 тыс. мобильных телефонов из-за встроенной защиты средствами шифрования данных. Об этом сообщил глава ведомства Кристофер Рэй на полицейской конференции в Филадельфии.

Мобильные телефоны

«Это огромная и острая проблема, потому что 6,9 тыс. за 11 месяцев звучит устрашающе, и будет гораздо хуже через несколько лет, если мы не найдем какого-нибудь решения», — отметил Рэй.

Специалисты не смогли получить доступ к контенту мобильных устройств в период с октября 2016 года по сентябрь 2017.

Рэй подчеркнул, что это осложняет проведение расследований, которые связаны с наркотиками, торговлей людьми, контртерроризмом, контрразведкой, бандами, организованной преступностью и эксплуатацией детского труда.

Глава ФБР также отметил, что угрозы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, «продолжают накапливаться, сложны и разнообразны».

Напомним, в 2016 году суд отказал американским властям обязать корпорацию Apple разблокировать iPhone, принадлежавший участнику нападения на мирных граждан в калифорнийском городе Сан-Бернардино Саиду Фаруку.

Спустя некоторое время неизвестный предоставил полицейским пароль для разблокировки, благодаря чему следователи получили доступ к информации, хранящейся на устройстве.