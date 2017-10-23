Екатеринбург, 23 октября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «Ельцин-центр» станет ещё одной площадкой, на которой будет показан художественный фильм режиссёра Алексея Учителя «Матильда». Также в президентском центре состоится творческая встреча с режиссёром фильма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Красная Весна Ельцин Центр. Екатеринбург

Показ фильма и встреча с Алексеем Учителем произойдёт 9 ноября. Возрастное ограничение: 18+. Стоимость не льготного билета колеблется от 1200 до 1500 рублей. По данным местных изданий, в день показа фильма и творческой встречи с режиссёром будет усилена охрана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге стало известно, что скандальный фильм, повествующий о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской, будет показан в кинотеатрах «Салют» и «Космос». Премьера состоится 26 октября и цена билетов существенно ниже, чем в «Ельцин-центре».

Напомним, что ещё не вышедший на экраны фильм подвергся жёсткой критике и стал причиной протестов со стороны ряда общественных организаций, позиционирующих себя как «православные». Они требовали запрета на показ фильма. Также кинопрокатчикам были разосланы письма, в которых в завуалированной форме сообщалось об угрозе «огненного возмездия».

Отметим, что 4 октября в Екатеринбурге житель Ирбита протаранил входную группу ККТ «Космос» на своей машине и затем поджог её. Благодаря тому, что своевременно прибывшие на место пожарные быстро локализовали и потушили пожар, больших разрушений удалось избежать, но в итоге причинённый ущерб оценивается свыше 20 млн рублей.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. В ходе допроса он пояснил, что приехал в Екатеринбург накануне, весь день провёл в Храме-на-крови, а утром 4 сентября «поехал в кино». При этом ранее этот же гражданин был на митинге в Тюмени, который организовали противники показа «Матильды».