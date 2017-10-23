Киев, 23 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Национальную гвардию Украины, которая защищает «главного барыгу» от собственного народа, следует ликвидировать. Об этом, как передает ТАСС, заявил бывший президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, выступая 22 октября на митинге у здания Верховной рады Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

По его словам, Нацгвардия в настоящее время обслуживает интересы власти, а не украинского народа. Поэтому, считает политик, Нацгвардию нужно закрыть.

«Это не Национальная гвардия, — говорит Саакашвили. — Это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа».

Бывший президент Грузии в ходе своего выступления в Киеве также обвинил президента страны Петра Порошенко в чрезмерном обогащении.

«Его (Порошенко) бизнесы идут вперед, у него нет ни одного бизнеса, у которого прибыль была бы менее 100%, — заявил Саакашвили. — Нам говорят, что если мы будем хорошо себя вести, то рост экономики будет 3%. Мы должны вас благодарить за эти 3%, барыг жалких и вшивых?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бессрочная акция протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и представителей других оппозиционных партий началась у здания парламента Украины в Киеве 17 октября 2017 г.

Митингующие выступают за отставку президента Украины Петра Порошенко, а также отмену депутатской неприкосновенности.

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