Киев, 23 октября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. 22 октября в Киеве у здания Верховной рады завершилось народное вече, люди стали расходиться по домам. Об этом сообщал корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

По данным агентства, организаторы акции протеста, закрывшие собрание, призвали оппозиционеров снова приходить на площадь.

«Они (организаторы) пообещали, что протесты продолжатся и дальше в ожидании возобновления работы парламента, — передает вещатель. — Ближайшее заседание Рады пройдет 7 ноября».

Основными итогами митинга можно назвать столкновения участников акции протеста с сотрудниками правоохранительных органов. Потасовка произошла из-за того, что полицейские блокировали машину с аудиоаппаратурой на площади, правда, позднее аппаратуру все же отдали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 г. у здания парламента Украины в Киеве началась бессрочная акция протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и представителей других оппозиционных партий.

Участники протеста требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, реформы законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.

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