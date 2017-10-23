Рубцовск, Алтайский край, 23 октября, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) ведёт активное трудоустройтво на свои предприятия, находящиеся как на территории Алтайского края, так и за его пределами. Наиболее актуально это предложение для рубцовчан, где в скором времени будет выведена из эксплуатации старая ТЭЦ. Поэтому им предложено 150 вакансий. Как сообщили сегодня, 23 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского отделения СГК, всего в рамках сотрудничества с Центром занятости населения Рубцовска за последнее время на предприятия энергохолдинга было трудоустроено, а также находится в процессе трудоустройства 59 сотрудников, ранее работавших на Рубцовской ТЭЦ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM СГК в Рубцовске

Известно, что специалисты заняли открытые вакансии руководства цехов станции и смен, машинистов котлов и топливоподачи, электрогазосварщиков, слесарей по обслуживанию тепловых сетей, электрослесарей по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций и другие.

«Помимо уже трудоустроенных экс-сотрудников Рубцовской ТЭЦ, на рассмотрение к нам направили еще порядка 40 анкет работников теплоэлектростанции. Продолжается взаимодействие по организации применения знания и опыта этих специалистов на предприятиях СГК», — пояснила начальник управления по персоналу Алтайского филиала СГК Юлия Чернядьева.

По ее словам, предприятие заинтересовано в том, чтобы принять к себе на работу сотрудников, высвобождаемых с ТЭЦ.

«Ведь это уже готовые специалисты, обладающие достаточным опытом и знаниями. На текущий момент подразделение СГК — Рубцовский теплоэнергетический комплекс — готово предложить еще около 20 рабочих мест. Также все еще вакантными остаются ставки в рубцовском подразделении сервисного предприятия СГК Сибирьэнергоремонт, и на предприятиях компании в Барнауле и других городах присутствия», — отмечает Юлия Чернядьева.

Напомним, по итогам трех проведенных совместно с Центром занятости населения города Рубцовска ярмарок вакансий для сотрудников ТЭЦ основная часть желающих трудоустроиться была принята на предприятия СГК. Кроме того, в другие организации города уже трудоустроено двое сотрудников северной станции. Десять человек в данный момент рассматривают вакансии иных работодателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения. Инвестиции СГК необходимы для переоснащения Южной тепловой станции (котлы, топливоподача, турбина и пульт управления), а также для перекладки и строительства значительного объема трубопроводов.

В результате город и рубцовчане получат обновленные тепловые мощности и сетевую инфраструктуру, которые останутся в их собственности. Ничего подобного в России еще не реализовывали.