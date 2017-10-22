Ярославль, 22 октября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. В Ярославской области столкнулись внедорожник и грузовик. Об этом, как передает ТАСС, рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева.

Kaatjem Авария

ДТП произошло в воскресенье, 22 октября, на 8 км трассы «Данилов — Пошехонье». По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека.

«Автомобиль Chevrolet Niva столкнулся, по предварительной информации, со стоявшим на дороге грузовиком, — говорит она. — Погибли водитель и двое пассажиров легковой машины — двое мужчин и женщина».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.