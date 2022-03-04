4 марта 2022 | Время чтения 35 мин

1920-е годы — время самых экзотических идей. Предположим, что одна идея жива и поныне. По ней возможен общеевропейский переход от нынешней демократии ЕС к какой-то общеевропейской монархии. А в случае такого перехода династия Габсбургов, что называется, вне конкуренции. Потому что реальная традиция формирования общеевропейской монархии в более или менее близкие исторические эпохи — это, конечно, традиция Габсбургов

Коммуна «Суть времени», , 21:02 — REGNUM В конце 1980-х — начале 1990-х годов и в России, и во многих восточноевропейских странах, где некогда существовали монархии, появились монархические движения. В отличие от этих стран, на Украине монархическая тема не получила широкого звучания ни в позднесоветское, ни в постсоветское время по вполне понятной причине — здесь нет реальной, достаточно сильной и привлекательной, монархической традиции.

Хуго Штроль. Гербы Габсбургов, Кибургов (фрагмент). 1890

Хуго Штроль. Гербы Австрии, Лотарингии, Габсбургов, Кибургов. 1890

Тем не менее, силы, проявляющие интерес к возможности установления монархии на Украине, имеются. Условно их можно разделить на три направления: 1) «древнекиевское», 2) «гетманское», 3) ориентирующееся на восстановление монархических традиций тех стран, в состав которых некогда входили части нынешней Украины. В последнем случае, прежде всего, имеется в виду монархическая традиция Австро-Венгрии, то есть Габсбург-Лотарингская династия.

Для начала коротко охарактеризуем каждое из названных направлений. А затем остановимся более подробно на Габсбургах, потерявших трон после распада Австро-Венгрии, и их видах на Украину.

Сторонники «древнекиевского» направления готовы рассматривать в качестве потенциального украинского монарха представителя династии Рюриковичей — наследника одного из княжеских родов древней Киевской Руси. Однако никакой конкретной фигуры, которую можно было бы считать хоть сколько-нибудь серьезным претендентом на киевский престол, у «древнекиевцев» нет. Это касается и потомков Даниила Галицкого, правителя Галицко-Волынского княжества и первого «короля Руси» (Rex Russiae — такой титул он получил от папы римского при коронации в 1254 г.).

Данило Галицький. Илл. из книги Юрко Шкварок «Iсторiя України — Руси вiршами». Виннипег. 1918

Представители «гетманского» направления адресуются к временам Гетманской Державы — государственного образования, возникшего в 1918 году и продержавшегося несколько месяцев. Павел Скоропадский, «ясновельможный Пан Гетман Всея Украины», в своих воспоминаниях сообщает, что Антоний Храповицкий, митрополит Киевский и Галицкий, предлагал ему помазание на царство. Помазание не состоялось. Но это не помешало сторонникам Скоропадского разработать, уже находясь в эмиграции, концепцию украинского монархизма.

Ее автором считается Вячеслав Казимирович Липинский — поляк по национальности, философ и публицист, ярый сторонник украинского консерватизма, оно же «Гетманское движение». Липинский принадлежал к старинному польскому дворянскому роду. В написанном им на польском языке историко-философском труде, обосновывающем роль польской шляхты на Украине (этот труд так и назывался — «Шляхта на Украине»), Липинский ратовал за такую украинскую государственность, в которой решающую роль будет играть именно польская шляхта — землевладельцы, которые должны действовать как «родные сыны этой земли», а не как колонизаторы.

Офицер российской армии Вячеслав Липинский. 1914

В 1912 году вышли под общим названием «Из истории Украины» основные произведения Липинского, в которых этот идеолог отстаивал идеи украинской конституционной монархии, главой которой, по Липинскому, должен быть наследственный гетман, он же украинский монарх. Сторонники теории Липинского, делая ставку на монархическое гетманство, стремились утвердить легитимность кровных наследников Скоропадского. Другая часть гетманского направления придерживалась идеи выборной монархии.

В 1930-е годы проживавший в Германии Скоропадский несколько раз встречался с Гитлером.

В 1944 году Гиммлер предлагал Скоропадскому создать Украинский национальный комитет, который вошел бы в возглавляемый генералом Власовым «Комитет освобождения народов России». Скоропадский заявил, что для обсуждения этого вопроса прежде всего необходимо освободить лидеров украинских националистов из лагеря Заксенхаузен, куда они были помещены в статусе политических заключенных после того, как 30 июня 1941 года самовольно приняли в оккупированном немцами Львове «Акт провозглашения Украинского государства».

В ноябре 1944 года в доме Скоропадского в Ванзее прошли переговоры, в которых, помимо самого Скоропадского, приняли участие выпущенные из Заксенхаузена глава ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (м) Андрей Мельник, лидер ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (б) Степан Бандера, заместитель Бандеры Ярослав Стецько, а также президент УНР в изгнании Андрей Ливицкий. Однако эти переговоры закончились ничем.

В апреле 1945 года Скоропадский скончался, получив смертельное ранение под Мюнхеном во время налета англо-американской авиации.

В последующие годы гетманское движение постепенно угасало и к моменту образования незалежной Украины уже не представляло собой реальной политической силы.

И всё же вопрос о гетманате нельзя считать полностью снятым с повестки дня. В 2002 году никому не известная компания «ЭкоЗахист» направила тогдашнему президенту Украины Леониду Кучме письмо, в котором сообщила, что с 1999 года Британская Ассоциация Королевских Семей (BAKF) занимается исследованием возможностей восстановления гетманских корней на современной Украине. В письме было указано, что в случае восстановления монархии претендовать на трон могли бы наследники трех линий и что компания «ЭкоЗахист» с 2001 года занимается организацией работы по восстановлению гетманата.

Дальше этого заявления дело не сдвинулось. Но реально существующая Британская Ассоциация Королевских семей (BAKF) не опровергла данное заявление никому не известной компании. При том, что такие заявления отслеживаются и опровергаются внутренней службой любой серьезной организации, озабоченной своей репутацией. Так что вопрос о гетманстве, скорее, следует считать подвешенным, а не снятым с повестки дня.

Что касается идеи воцарения на Украине представителя династии Габсбургов, то начать надо с того, что эта идея не нова. Попытка создать на Украине монархию и посадить на украинский трон Габсбурга уже имела место в 1918 году, в ходе Гражданской войны.

Примечательно, что незадолго до этого, в годы Первой мировой войны, на роль монарха марионеточного Королевства Польского (которое, в отличие от украинского государственного образования монархического типа, реально было создано в 1916 году Германией и Австро-Венгрией) претендовал отец Вильгельма Габсбурга — эрцгерцог Карл Стефан Австрийский. С рассмотрения этой фигуры и этого — польского — проекта мы и начнем.

Эрцгерцог Карл Стефан Австрийский (1860–1933)

Карл Стефан Австрийский и марионеточное Королевство Польское

Эрцгерцог Карл Стефан Австрийский (1860−1933) принадлежал к боковой — тешинской — ветви Габсбург-Лотарингского дома. Он приходился троюродным братом правящему императору Австро-Венгрии Францу Иосифу I.

Будучи адмиралом австро-венгерского флота, Карл Стефан имел хорошо развитое политическое и военное чутье. Он осознавал, что в мировой повестке стоит вопрос о создании национальных государств. Перед глазами были яркие примеры: в 1861 году разрозненные итальянские государства слились в единую страну под властью Сардинского королевства, в 1871 году возникла единая Германская империя. Существование многонациональной Австро-Венгерской империи, накопившей кучу как внутренних, так и внешних проблем, не представлялось Карлу Стефану незыблемым. Вероятность начала войны между Австро-Венгрией, Германией и Российской империей была высока. Карл Стефан понимал, что если такая война начнется, у Польши (части которой вошли в состав трех вышеперечисленных государств после разделов Речи Посполитой) может появиться шанс на восстановление.

Был ли Карл Стефан исполнен честолюбивых замыслов или же им двигал какой-то иной мотив, но, осознавая неустойчивость Австро-Венгрии и потенциальные возможности Польши, он вполне осознанно формировал в своих детях не имперскую, а польскую национальную идентичность. Старших сыновей Карл Стефан воспитал поляками по языку и духу, двух дочерей выдал замуж за представителей польской элиты. Один лишь младший сын Карла Стефана — Вильгельм (будущий Василь Вышиваный) — связал свою судьбу не с Польшей, а с Украиной. Однако при всей важности для нас именно этой фигуры, обсуждение претензий Габсбургов на те или иные престолы целесообразно начинать именно с претензий на польский, а не украинский престол.

2 августа 1914 года, сразу после начала Первой мировой войны, было опубликовано воззвание к полякам главнокомандующего русской армией Великого князя Николая Николаевича, в котором обещалось после победы российского оружия воссоздать единую Польшу (разделенную в конце XVIII века между Пруссией, Австрией и Россией), предоставив ей самоуправление в составе Российской империи.

Часть поляков такой вариант вполне устраивал. Однако другая часть вовсе не желала, чтобы Россия победила, и рассчитывала на то, что объединение Польши состоится именно в случае поражения России. Такую позицию занимала, например, Польская социалистическая партия во главе с Юзефом Пилсудским.

Воззвание к полякам. 1914

Летом 1915 года земли Царства Польского, являвшиеся частью Российской империи, были оккупированы германскими и австро-венгерскими войсками. Однако ни Германия, ни Австро-Венгрия не стремились к воссозданию «большой Польши», поскольку это потребовало бы от них вернуть полякам территории, которые отошли к Германии и Австрийской империи после разделов Речи Посполитой. Максимум, на который пошла Австро-Венгрия, — предоставление Галиции широкого самоуправления в составе Австро-Венгрии.

Немцы также не собирались отказываться от польских земель, попавших к ним в результате разделов Речи Посполитой.

Оккупировав Царство Польское, немцы и австрийцы поделили его на германскую и австрийскую зоны. Германия стала активно вывозить рабочую силу и ввела обязательные поставки продовольствия по фиксированным ценам, в результате чего в 1915 году в Польше начался голод.

Летом 1916 года, когда военное положение Германии ухудшилось (русские успешно наступали на Волыни и в Галиции), немецкое правительство решило пойти на создание марионеточного Королевства Польского на оккупированных польских землях, входящих в состав России. Этот конструкт был создан Германией с очень конкретной целью — сформировать польскую армию, которая вступила бы в войну на стороне Центральных держав. По оценкам немецких военных специалистов, в Польше можно было бы поставить под ружье около 1 миллиона человек. Создание якобы независимого королевства было необходимо в связи с нормами международного права, запрещавшими мобилизацию населения оккупированных территорий.

В августе 1916 года германский канцлер Бетман-Гольвег и министр иностранных дел Австрии Буриан договорились, что Германия и Австро-Венгрия не только сохранят полученные ими ранее польские земли, но и прирастят к ним некоторые земли оккупированного Царства Польского. Конкретно Германия намеревалась присоединить «польскую приграничную полосу» — территорию, на которой находились города Ченстохова, Калиш, Плоцк, Млава. Немцы предполагали выселить из приграничной полосы местное население — поляков, евреев и других — и заселить ее немцами. Целью таких действий было создать «немецкую полосу» между Королевством Польским и поляками, проживавшими в Пруссии.

На оставшейся части территории Царства Польского должно было возникнуть Королевство Польское. Предполагалось, что это марионеточное государство не будет иметь своей внешней политики и что его армия будет полностью подконтрольна Германии.

На престол Королевства Польского по предложению кайзера Вильгельма II должен был взойти эрцгерцог Карл Стефан — отец будущего Василя Вышиваного. Однако император Франц Иосиф I имел другие планы — он рассчитывал включить воссозданную Польшу в состав Австро-Венгрии. Так что своего согласия по кандидатуре Карла Стефана он не дал (а без согласия главы Габсбург-Лотарингского дома представитель династии вступить на трон не мог). Вопрос о том, кому достанется корона новосозданного Королевства Польского, остался в подвешенном состоянии.

Джозеф Симон. Император Франц-Иосиф и его наследник эрцгерцог Чарль в июле 1914 года, за несколько дней до начала Первой мировой войны

5 ноября 1916 года немецкий генерал-губернатор Ганс фон Безелер и австро-венгерский генерал-губернатор Карл Кук сделали заявление о намерении монархов Германии и Австрии создать Королевство Польское на территориях, «вырванных c большими жертвами из-под русского господства». Было объявлено, что Королевство Польское станет «независимым государством с наследственной монархией и конституцией». При этом определение границ государства отложили на будущее. Зато сразу обозначили, что государство находится в союзе с Центральными державами.

Стефан Кривошевский, польский писатель, журналист и драматург, присутствовавший на провозглашении Акта 5 ноября в варшавском Королевском замке, вспоминал:

«Немецкий оркестр, невидимый в конце зала, заиграл Boże coś Polskę и Jeszcze Polska nie zginęła (польские национальные гимны — Д. С.). Нам, полякам, сдавило горло какое-то странное чувство. Мы были свидетелями акта огромной важности, первого шага к независимости. Нам возвратили часть Отечества, но такую скромную! Да и то под властью оккупантов, которая могла стать для нас худшим игом, чем прежнее. Все вместе — и этот исторический зал, и толпы польских дворян, вид захватчиков-крестоносцев, любимые народные песни в исполнении немецких солдат — не был ли это кошмарный сон, кровавая насмешка над нашими мечтами о свободной, единой Польше?».

21 ноября 1916 года престарелый император Франц Иосиф I умер. Но вступивший на престол внучатый племянник покойного императора — Карл I Габсбург-Лотарингский — также не спешил сделать эрцгерцога Карла Стефана правителем Королевства Польского.

В январе 1917 года в Королевстве Польском был создан совещательный орган — Временный совет государства — из 25 человек, 15 из них были назначены немецким правительством, 10 — австро-венгерским. Из уважаемых в Польше людей в Совет вошел только Пилсудский. Однако когда Пилсудский узнал о намерении Германии и Австро-Венгрии создать польскую армию для собственных нужд, к тому же подчиненную Германии, он выразил свое категорическое несогласие и вышел из Совета.

В результате надежды Центральных держав на создание отдельной польской армии полностью провалились. Вербовка добровольцев также провалилась.

В августе 1917 года Временный совет государства ушел в отставку. На смену ему в сентябре 1917 года пришел Регентский совет — коллективный высший орган власти, призванный исполнять свои функции до передачи их в руки регента или короля. В действительности права этого органа были невелики, реальной властью являлись шеф гражданского управления в Варшаве Отто фон Штайнмайстер, а также генерал-губернатор Ганс фон Безелер.

Ганс фон Безелер. 1910

6 февраля Регентский совет издал декрет о создании Государственного совета Королевства Польского, которому отводилась роль временного парламента. Однако этот орган не сделал ничего значимого.

Украинский Брестский мир, подписанный Центральными державами и Украинской Народной Республикой 9 февраля 1918 года, вызвал резкий протест Регентского совета. В соответствии с договором, Холмщина и юго-восточная часть Подляшья, то есть территории, которые поляки считали «своими», отходили Украине. Регентский совет назвал этот договор «новым разделом» Польши.

Осенью 1918 года, когда военный проигрыш Центральных держав был уже очевидным, польские политики, недовольные пассивностью Регентского совета, начали создавать властные структуры на местах. В Королевстве Польском возникло несколько не взаимодействующих между собой центров власти.

Регенты Польши, слева направо — Юзеф Островский, примас Польши архиепископ Александр Каковский и князь Здислав Любомирский с офицерами польской армии. 27 октября 1917

6 октября 1918 года Регентский совет потребовал создать «независимое государство, охватывающее все польские земли с доступом к морю, политически и экономически самостоятельное».

А в середине октября 1918 года начался коллапс Австро-Венгерской империи, надорванной тяжелой обстановкой на фронте, неурожаем, экономическим кризисом, межнациональными конфликтами, центробежными тенденциями, усилившимися после крушения Российской империи в феврале 1917 года, революционными настроениями, подогретыми успехом Октябрьской революции в России, и так далее.

17 октября парламент Венгрии заявил о расторжении унии с Австрией и провозгласил Венгрию независимой.

28 октября о своей независимости объявила Чехословакия.

29 октября появилось Государство словенцев, хорватов и сербов.

31 октября в Будапеште вспыхнуло вооруженное восстание.

3 ноября вышел манифест о независимости Галиции и создании Западно-Украинской Народной Республики.

6 ноября была провозглашена независимость Польши.

11 ноября 1918 года Германия подписала в Компьене акт о капитуляции.

В тот же день, 11 ноября, Королевство Польское было ликвидировано. Полномочия Регентского совета были переданы Юзефу Пилсудскому, который на первом этапе создавал боевые подразделения, воевавшие на стороне Тройственного союза против России, и даже входил в Государственный совет, созданный немецкой администрацией на оккупированной польской территории. Но когда в ходе войны произошел перелом, Пилсудский стал выступать против Германии и даже был посажен немцами в тюрьму. Это сделало Пилсудского символом борьбы с немецкими оккупантами и позволило ему триумфально вернуться в Польшу после капитуляции Германии.

Йозеф Пилсудский. 1915-16

12 ноября 1918 года император Австро-Венгерской империи Карл I подписал некий документ, который, не будучи актом об отречении, позволял подписавшему его монарху выступать с определенными претензиями и после этого подписания, тем не менее де-факто знаменовал собой прекращение существования Австро-Венгерской империи.

Таким образом, создание Королевства Польского не принесло ожидаемых результатов Германии и Австро-Венгрии. Планы Германии по формированию польских вооруженных сил оказались полностью сорваны. Кроме того, провозглашение Королевства Польского способствовало развитию национального движения в Галиции. Да и другие народы Австро-Венгрии под влиянием этого примера активизировали свою борьбу за национальное самоопределение.

Мы достаточно подробно описали марионеточное Королевство Польское, созданное немцами и австрийцами в ходе Первой мировой войны, потому что чуть позже, в 1918 году, в разгар Гражданской войны, Австро-Венгрия, доживавшая последние месяцы, попыталась реализовать на Украине аналогичную, уже хорошо отработанную модель полуколониального королевства. Только в этот раз на роль монарха предлагался сын Карла Стефана Габсбурга — Вильгельм Габсбург, он же Василь Вышиваный.

Вильгельм Габсбург и проект «Украинская монархия»

Вильгельм Габсбург, родившийся в 1895 году в Хорватии, на острове в Адриатическом море, где у его отца был дворец, с 12 лет жил в семейном замке в Западной Галиции. Здесь он выучил украинский язык, пристрастился к чтению сочинений Грушевского, Шевченко, Франко. Есть версия, согласно которой Вильгельму не давали покоя будущие лавры старшего брата Альбрехта, которому прочили судьбу короля Польши. И что честолюбивые намерения сделаться украинским королем появились у Вильгельма уже в ранней молодости.

Вильгельм Габсбург-Лотарингский в австрийской форме. 1914

Впрочем, это намерение не помешало ему на некоторое время отклониться от украинской траектории. В своей книге «Красный князь», посвященной Вильгельму Габсбургу, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер утверждает:

«Вильгельм сначала идентифицировал себя с евреями, и только со временем с украинцами… Вилли начертил проект Израильской Державы, с которым обратился в Мировую Организацию Сионистов в Берлине, предлагая свои услуги. Можно представить себе, как он дошел до такой идеи. Сионизм, идея возвращения евреев в Палестину и основания еврейского государства, именно в это время набирал сторонников. В 1913 году в Вене, где тогда проживал Вилли, прошел Третий конгресс сионистов. В таком случае переезд Вилли в Вену должен был бы стать завершающим моментом в его собственном открытии нации».

Возможно, младший отпрыск боковой ветви Габсбургов, фактически не имевший шансов на престол, мечтал стать царем Израиля. В конце концов, его мечтания не были совсем уж беспочвенными — Габсбурги в числе прочих титулов носили титул королей Иерусалимских, хотя Иерусалимское королевство давным-давно исчезло с карты мира. Однако сионисты не проявили интереса к проекту, предложенному юным Габсбургом. И далее он, уже не уклоняясь, следовал по «украинскому» пути, обзаведясь украинской вышиванкой, которую носил под военным кителем.

В марте 1915 года Вильгельм Габсбург завершил обучение в военной академии и в июне получил под свое командование взвод в составе полка, в котором преобладали галицкие русины. Вильгельм требовал от своих подчиненных, чтобы его называли Василем, говорил с солдатами по-украински и носил вышиванку под своей офицерской формой.

После контрнаступления русской армии в Галиции летом 1916 года Вильгельм был отозван с фронта и временно отправлен в тыл — в том числе для того, чтобы поправить здоровье.

В конце 1916 года императором Австро-Венгрии, как уже было сказано ранее, стал Карл I. Он был всего на 8 лет старше Вильгельма. Между ними установились хорошие отношения.

2 февраля 1917 года Вильгельм представил Карлу I свой «украинский проект». Предложение Вильгельма состояло в том, чтобы после победы в войне создать из Восточной Галиции украинское княжество (украинское королевство). Вильгельм-Василь видел обновленную империю Габсбургов состоящей из Австрийского, Венгерского, Польского королевств, Богемии и Украины. Сам он претендовал на роль монарха или хотя бы регента Галиции.

В июле — августе 1917 года Вильгельм сопровождал императора Карла I в поездке по Восточной Галиции.

Несколько недель спустя Карл I направил Вильгельма во Львов, чтобы тот познакомился и наладил связь с Андреем Шептицким, главой Украинской грекокатолической церкви. Интересы Шептицкого и Габсбурга сошлись: оба хотели продвижения католической веры на восток, обоим нравилась идея установления на Украине монархии. Шептицкий благосклонно отнесся к представителю древней династии Габсбургов, приехавшему во Львов в вышиванке и свободно говорившему на украинском языке.

В письме Андрею Шептицкому Вильгельм писал:

«Его величество [Карл I] был со мной чрезвычайно любезен и поручил мне действовать на Украине не по-военному, а политически. В этом он дает мне полную свободу, что для меня является доказательством его доверия. Я верю, что постепенно мне удастся достичь всего, что желают храбрые украинцы…».

Когда в конце января 1918 года в Брест-Литовске начались переговоры между Германией, Австрией и недавно образованной Украинской Народной Республикой (УНР) о заключении сепаратного мира, Вильгельм пытался активно воздействовать на представителей УНР, убеждая, что их позиция на переговорах сильнее, чем кажется, благодаря сельскохозяйственным ресурсам Украины. Австро-Венгрия была в тот момент в тяжелом положении. Английская морская блокада спровоцировала продовольственный кризис. В городах и в армии начинался голод. В дни переговоров в Вене 113 тысяч рабочих бастовали, требуя еды.

9 февраля 1918 года был заключен Украинский Брест-Литовский, или «хлебный», мир, по условиям которого Германия и Австро-Венгрия признали Украинскую Народную Республику государством. По условиям договора, УНР должна была в обмен на военную помощь поставить в Австро-Венгрию до 31 июля 1918 года миллион тонн зерна. В секретном протоколе было зафиксировано, что на территории Восточной Галиции и Буковины планируется создание независимой украинской провинции.

Подписание мирного договора с Украиной в Брест-Литовске. Сидят слева направо — граф Чернин, генерал Гофман, фон Кюльман, премьер-министр В. Родославов, великий визирь Талаат-паша

Вскоре армии Германии и Австро-Венгрии оккупировали большую часть Украины. Но между союзниками не было согласованности ни в действиях, ни в планах. Больше месяца прошло, прежде чем они смогли согласовать зоны оккупации. Германии достался Киев и северные области, Габсбурги оккупировали южные области. И те, и другие войска стояли в Одессе. В Киеве были открыты два дипломатических представительства.

И Австро-Венгрия, и Германия, находясь в сложном экономическом положении, стремились прежде всего использовать Украину как источник продовольствия и рабочей силы. При этом, в отличие от Австро-Венгрии, достаточно последовательно пытавшейся реализовывать на Украине определенный проект, связанный с обсуждаемым нами Габсбургом, Германия была еще более всеядна в политическом плане. И готова была поддержать то марионеточное правительство, которое хоть в какой-то степени могло бы выполнить взятые на себя кабальные обязательства по поставкам рейху того, в чем он остро нуждался.

А поскольку Украинская Рада этих обязательств выполнить не могла, то в конце апреля 1918 года она под нажимом Германии была распущена. Гетманом Украины был объявлен ставленник Германии Павел Скоропадский.

А что же Австро-Венгрия? Ее ставленник Вильгельм-Василь Габсбург в это время возглавлял оккупационный австро-венгерский гарнизон города Александровска (так тогда называлось Запорожье). Под его началом был четырехтысячный отряд, собранный императором Карлом I из украинских военнослужащих австрийской армии. В состав этого отряда входило особое подразделение — Легион сечевых стрельцов, состоявший в основном из галичан и занимавшийся разведкой и пропагандой.

Вильгельм хорошо понимал, насколько важна задача украинизации населения, и усиленно решал эту задачу. Он говорил: «Есть только две возможности: или враг сумеет выгнать меня и займется русификацией, или я останусь и займусь украинизацией».

Вильгельм искал и назначал на административные должности украинцев, последовательно проводил пропаганду украинства в печати. Он действовал как достаточно умный пропагандист. Например, он приобрел популярность среди крестьян тем, что препятствовал изыманию продовольствия австрийской армией. Германские военачальники рапортовали о «растущей популярности эрцгерцога Вильгельма, известного в народе как князь Василь».

В какой-то момент на Вильгельма вышел подполковник армии Скоропадского Петр Болбочан (будучи членом Украинской партии социалистов-самостийников, он никакой симпатии к Скоропадскому не испытывал — Скоропадский был для него и недостаточно левым, и недостаточно «антимоскальским»). Заявив о своей поддержке кандидатуры Василя Вышиваного на украинский престол, он предложил Вышиваному устроить переворот и провозгласить себя гетманом Всея Украины.

Вильгельм сообщил об этом предложении императору Австро-Венгрии. В ответ Карл I распорядился продолжать политику украинизации, но не делать ничего того, что может подорвать союз Германии и Австро-Венгрии или нарушить поставки продовольствия.

По договору УНР должна была поставить миллион тонн продовольствия, на деле не было собрано и десятой части. Местные жандармы и полиция по приказу военных сжигали деревни, которые отказывались сдавать хлеб. Сопротивление росло, всё чаще сбор хлеба крестьяне встречали ответным насилием. Набирало силу партизанское движение, анархистское и большевистское подполье.

Германские оккупационные войска теряли контроль над ситуацией. Немецкая разведка рапортовала, что Василь Вышиваный всё более набирает популярность среди простого народа, и это угрожает нынешнему режиму. Гетман Скоропадский был в бешенстве. Немецкое командование расформировало Легион сечевых стрельцов, но оставило при этом Василю отряд порядка 4 тыс. человек.

Несмотря на недовольство немцев, император Карл I стремился к тому, чтобы Вильгельм остался на Украине. Для Карла в тот момент это был практически единственный способ сохранить здесь австрийское влияние. Он направил Вильгельма с восточного фронта на западный, чтобы тот лично поговорил с германским императором.

Встреча Вышиваного с германским императором состоялась 8 августа 1918 года, в день тяжелого сражения немецких войск на западном фронте. Вильгельм получил благословение от германского императора. Но ситуация стремительно ухудшалась. А при таких ухудшениях высшая власть, теряя способность проводить определенную линию в каком-либо вопросе, сначала одобряет одно начинание, а потом — другое, прямо противоположное. Все начинает зависеть от так называемого «доступа к телу», то есть от способности того или иного соискателя убеждать то «тело», доступ к которому получен, в ценности именно своего начинания.

В сентябре 1918 года гетман Скоропадский сам поехал в германский штаб и добился обещания, что Вильгельм покинет Украину. В то же время Карл I получил предупреждение от главнокомандующего австрийских войск на Украине о том, что в сложившейся революционной ситуации он не может гарантировать безопасность Вильгельма.

9 октября 1918 года Вильгельм все-таки покинул Украину. Остатки его отряда отправились во Львов и присоединились к армии Западно-Украинской Народной Республики. Таким образом, первый украинский монархический проект с участием представителя династии Габсбургов закончился провалом.

События на Украине развивались стремительно. В декабре 1918 года Директория во главе с Петлюрой и Винниченко свергает киевское правительство Скоропадского. 22 января 1919 года УНР и ЗУНР создают единое государство со столицей в Киеве. Благодаря совершившемуся объединению Вильгельм Вышиваный становится полковником армии УНР. Однако «самостийная, соборная Украина» просуществовала недолго: уже 5 февраля 1919 года Киев заняли большевики.

В сентябре того же года Вильгельм, к тому моменту уже ставший главой отдела иностранных связей Генштаба УНР, оказывается в городе Каменце-Подольском — последнем оплоте петлюровцев. Тут он участвует в подготовке военных формирований деморализованной армии «самостийников».

Вильгельм Габсбург-Лотарингский в вышиванке. 1918

В ноябре 1919 года армия УНР, теснимая с трех сторон — большевиками, поляками и белыми, — оказывается в окружении. Командование армии принимает решение сдаться полякам. Петлюра бежит в Варшаву, где в апреле 1920 года заключает с поляками мирный договор. Согласно этому договору, УНР уступала Польше территории Западной Украины. Такая безоглядная раздача «державных» территорий вызвала у Вильгельма Габсбурга бурный протест: он ушел в отставку и уехал в Вену.

В начале 1921 года в интервью венской газете Вильгельм раскритиковал Польшу, назвав ее военные успехи в Галиции «мегаломанией» и осудив польскую армию за львовские еврейские погромы. Союз УНР с Польшей Вильгельм в этом же интервью назвал «неестественным».

Такой антипольский демарш был воспринят отцом Вильгельма Карлом Стефаном Габсбургом, метившим на польский престол, как предательство. В конце января 1921 года Карл Стефан публикует статью, в которой объявляет, что отныне все связи Вильгельма с семьей разрушены. Из-за этого разрыва Вильгельм лишается источников дохода.

Вильгельм начинает выступать в амплуа «украинского» поэта и публициста.

В 1921 году Вильгельм выпустил сборник стихотворений на украинском языке под названием «Минають дні» под псевдонимом Васыль Вышиваный.

В том же 1921 году в Вене начала выходить на украинском языке газета «Соборна Україна». Вышиваный являлся одним из ее издателей. Эмблемой газеты были серп и молот, лозунгом — «Украинцы всех стран, соединяйтесь!» При этом Вышиваный доказывал на страницах газеты, что демократия может привести к монархии, что европейское государство под руководством современного монарха надежнее обеспечит демократию, чем республика.

Налицо заигрывание с советской символикой, переиначенной на украинско-националистический лад. Такое заигрывание дополняется тезисом о возможности и желательности перехода от демократии к монархии. Конечно, 1920-е годы — время самых экзотических идей. Но предположим, что данная идея жива и поныне. В этом случае, согласно данной идее, возможен и общеевропейский переход от нынешней демократии ЕС к какой-то общеевропейской монархии. А в случае такого перехода династия Габсбургов, что называется, вне конкуренции. Потому что реальная традиция формирования общеевропейской монархии в более или менее близкие исторические эпохи — это, конечно, традиция Габсбургов.

Но вернемся к обсуждаемому нами представителю данной династии.

В 1930-х годах Вильгельм имел контакты с вождем ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгением (Евгеном) Коновальцем и его преемником Андреем Мельником. Оба — и Коновалец, и Мельник — воевали вместе с Вильгельмом в 1918 году. Теперь они использовали его коммуникации для получения дипломатической поддержки Украины. Вильгельм даже ездил в Лондон по их поручениям. Встречался Вильгельм и с «духовным отцом» украинского национализма Дмитрием Донцовым.

В июне 1934 года Гитлер сообщил Муссолини о том, что Вильгельм Габсбург является связным между украинскими националистами и австрийскими ополченцами. Под австрийскими ополченцами подразумевались отряды народной милиции — австрийской националистической полувоенной организации.

В 1935 году вокруг Вильгельма разгорелся скандал, подхваченный и растиражированный французскими газетами. Любовница австрийского принца Полетт Куйба втянула его в мошенничество. Спасаясь от тюрьмы, Вильгельм был вынужден бежать в Австрию. Во Франции он был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы. Позднее Вильгельм, пытаясь обелить свое имя, заявлял, что его подставила чехословацкая разведка.

Однако вскоре Орден золотого Руна, членом которого был Вильгельм (а магистром — Отто фон Габсбург, глава Габсбург-Лотарингского дома, старший сын умершего уже к тому времени Карла I), приступил к самостоятельному изучению обстоятельств парижского инцидента. В результате Вильгельм Габсбург добровольно вышел из Ордена.

В Австрии Вильгельм какое-то время входил в ряды организации австрийских фашистов «Отечественный фронт». Но в дальнейшем разошелся с австрийскими фашистами и стал сближаться с немецкими нацистами.

В 1937 году Габсбурги вновь приобретают в Австрии большую популярность. Австрофашистское правительство Курта Шушнига делает ставку на Отто фон Габсбурга, ненавидимого Гитлером, видевшим в нем конкурента за власть. В день рождения Отто Вена украсилась черно-желтыми имперскими флагами.

В отличие от Отто фон Габсбурга, Вильгельм сделал выбор в пользу гитлеризма и даже заявлял, что движение за восстановление монархии обречено на провал, поскольку им руководит еврей Фридрих фон Виснер. Чем немало удивил Виснера — давнего друга семьи Габсбургов, лично знакомого с Вильгельмом на протяжении более чем пятнадцати лет.

В феврале 1937 года Вильгельм встретился со своим давним знакомым, тоже почитателем национал-социализма, Иваном Полтавцем-Остряницей. Полтавец-Остряница был ближайшим соратником Скоропадского, вместе с ним осуществил переворот и установление гетманата в 1918 году, вместе с ним после падения гетманата эмигрировал в Германию. Полтавец-Остряница и Вильгельм обсуждали воссоздание в составе вермахта «Украинского Легиона». «Украинский Легион» — это некий аналог подразделения, которое находилось во время Первой мировой войны под началом Вильгельма Габсбурга. Как писал в одном из писем Вильгельм, Полтавец-Остряница подсказал ему идею обратиться к Гансу Франку (тогдашнему рейхсляйтеру, будущему генерал-губернатору оккупированной Польши), и он надеялся, что поможет немцам рекрутировать «Украинский легион».

Австро-Венгерские войска входят в г. Каменец-Подольский после подписания Брест-Литовского договора

О Полтавце-Острянице стоит сказать несколько слов особо.

В 1923 году Полтавец-Остряница создал Украинское Народное Казачье Общество (УНАКОТО), идеологией которого был сразу выбран национал-социализм. «Общество сформировалось как военно-политическая организация, которая присоединилась к программе и целям национал-социализма и фашизма», — писал Полтавец-Остряница в письме от 10 апреля 1923 года Адольфу Гитлеру. В этом письме приведен подробный расклад украинских эмигрантских сил в Восточной Европе. Автор также просил будущего фюрера о «материальной и моральной помощи». Он предлагал, чтобы НСДАП созвала, в противовес Интернационалу, «первый Национал», то есть международный союз национал-социалистов.

Острянице удалось установить с Гитлером дружеские отношения. Например, 20 апреля 1923 года он посылает Гитлеру письмо, в котором поздравляет его с днем рождения и выражает «надежду на то, что близок день, когда все национально сознательные народы достигнут победы над Интернационалом».

Тогда же, в начале 20-х годов, Остряница знакомится и устанавливает приятельские отношения еще с одним лидером НСДАП Альфредом Розенбергом.

Полтавец-Остряница издает в Мюнхене газету «Украинский казак». В номере от 1 марта 1923 года провозглашалось:

«Мы считаем, что любые наши самые скромные личные желания должны уйти в сторону, а на их место должны стать:

1. Национализм.

2. Национальный социализм.

3. Казачество как самооборона нации.

4. Ловкая, понимающая тактику сегодняшнего дня дипломатия, которая покрывается одним словом — диктатура, и доминирование национальной народной партии до тех пор, пока не будет создано государство, пока оно не сможет без искалеченной революцией демократии и еврейского меньшинства проявить свою настоящую волю».

В уставе УНАКОТО от 1923 года заявлялось, что гражданином Украинской Державы «может быть только казак, а казаком — только украинец по крови, без разницы вероисповедания». Иностранцам запрещалось принимать участие в управлении Украинской Державой. Гетманский фашизм Остряницы, вслед за германским нацизмом, исповедовал антисемитизм: «Жиды совсем не могут быть гражданами Украинского государства», — значилось в том же уставе.

1 июля 1926 года, вскоре после гибели Петлюры, Полтавец выпустил 1-й Украинский Универсал, в котором объявил себя «Гетманом и Национальным вождем всей Украины обоих боков Днепра и войск казацких и запорожских».

Казаков привлекали идеи интегрального национализма и поэтому в 1930-х годах в УНАКОТО входило немало членов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полтавец-Остряница утверждал, что УНАКОТО имело восемь кошей (в Болгарии, Румынии, Германии, Чехословакии и даже в Марокко).

В 1935 году УНАКОТО трансформировалось в Украинское Народное Казачье Движение (УНАКОР). Целью движения в уставе УНАКОР провозглашалось построение «нового специфического украинско-казацкого национал-социалистического фашистского уклада народной жизни».

23 мая 1935 года Полтавец-Остряница официально обратился к Гитлеру со словами: «Данным актом я передаю в Ваше распоряжение всех вооруженных и боеспособных представителей Украинского Казачества, находящихся в Германии и за рубежом». Но Гитлер и его окружение не отнеслись всерьез к этому предложению. В донесениях гестапо значилось, что УНАКОР существовала «лишь на бумаге и практически не имела сторонников».

Как мы видим, Вильгельм Габсбург проявлял интерес к возможности сотрудничества с Третьим рейхом и присматривал для себя какую-нибудь значимую роль в гитлеровском проекте. Однако дальше обсуждения между ним и Полтавцем-Остряницей перспективы воссоздания «Украинского Легиона» дело не пошло.

После падения Польши в 1939 году Альбрехт, старший брат Вильгельма, всю жизнь проживший в Польше, оказался на оккупированной территории. При первом визите в гестапо он заявил, что считает себя поляком и своих детей воспитал как поляков. При этом он не стал отрицать, что имеет «немецкое происхождение», поскольку его предки сотни лет были императорами Священной Римской империи германской нации. Офицеры гестапо заключили, что вся жизнь Альбрехта «была сплошным предательством немецкости, и это одно навсегда исключает его из сообщества немцев. Его измена не может быть искуплена никогда, и потому он потерял всякое право на свое имущество и всякое право жить в Германии, даже как иностранец». Альбрехт и его супруга были помещены в трудовой лагерь. После пыток в гестапо Альбрехт был наполовину парализован и ослеп на один глаз.

В 1940 году Вильгельма как офицера призвали в германскую армию. Но он не испытывал энтузиазма. Хотя он и симпатизировал нацистам, но всё же не был членом НСДАП. Ему было 45 лет, но он уже много лет болел туберкулезом и имел проблемы с сердцем. Вместо регулярной службы в вермахте его оставили в тылу для оборонных задач.

Поняв, что немцы не рассматривают его как игрока на украинском поле и что большие политические планы на вторую попытку создания украинской монархии придется оставить, Вильгельм отправился в Германию к старшей сестре Элеоноре. Элеонора вышла замуж за простого немецкого офицера и родила ему восемь детей. Шестеро ее сыновей служили в вермахте.

Вильгельм и Элеонора подали в суд, чтобы отсудить себе имущество брата, арестованное в Польше, или получить за него компенсацию. Суд принял во внимание, что Элеонора и Вильгельм — немцы по крови и по культуре, и что у Элеоноры восемь детей-немцев, — и присудил обоим компенсации. Вильгельм получил 300 тыс., а Элеонора — 875 тыс. марок. Эти суммы соответствуют нынешним $9 млн и $27 млн.

В 1942 году Вильгельм познакомился в кафе с молодым человеком по имени Роман Новосад. Новосад, уроженец Галиции, учился в Венской консерватории. Услышав, что тот разговаривает с приятелем по-украински, Вильгельм представился: «Я — Василь Вышиваный».

Новосад был связным УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Вышиваный к тому времени, разочаровавшись в отвергнувших его немецких нацистах, переориентировался на союзников и начал работать на французскую и английскую разведки. Вышиваный был одним из тех, кто налаживал те связи между союзниками и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые позволили украинским нацистам после разгрома Гитлера перейти под крыло разведок Запада.

Став важным элементом системы обеспечения подобной переориентации украинских нацистов, Вильгельм укрепил свой авторитет в западных спецслужбах и стал в послевоенный период одним из кураторов перекрасившихся бандеровцев. Именно Вильгельм, опекая украинских националистов и коллаборационистов, являлся одним из создателей их агентурной сети в Восточной Европе.

Одним из подопечных Вильгельма был перекрасившийся украинский нацист Василий Качоровский. Качоровский при помощи Вильгельма стал работать на французскую разведку. Сотрудники СМЕРШа взяли его в 1947 году, и он выдал информацию о Романе Новосаде и Вильгельме Габсбурге. Следующим был взят Новосад, который и выдал местонахождение Вильгельма. 19 августа 1947 года был арестован Новосад, на следующий день — Вильгельм. Руководил операцией майор Гончарюк.

29 мая 1948 года Вильгельм был осужден на 25 лет. 18 августа он умер в киевском тюремном госпитале от туберкулеза.

Но кончина этого конкретного представителя династии Габсбургов не привела к прекращению заигрываний самого семейства Габсбургов с Украиной.

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