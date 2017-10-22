Мосул, Ирак, 22 октября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В иракском Мосуле в одном из зданий прогремел взрыв. Об этом сообщил представитель МВД Ирака, полковник Хусейн Салим Бабекр в интервью агентству Anadolu.

Mstyslav Chernov Мосул

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в пригороде Кенру. В результате взрыва погибли два человека, еще двое получили различные ранения.

«Дом долгое время пустовал, а взрыв произошел, когда члены одной из семей попытались заселиться в нем», — уточнил Бабекр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Ираке в провинции Анбар боевик-смертник совершил теракт. В результате взрыва погибли семь человек, еще пятнадцать получили ранения.

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