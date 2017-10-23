Канны, Франция, 23 октября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Кэтрин Зета-Джонс, 48-летняя британская актриса, лауреат премии «Оскар», представила в Каннах на крупнейшем международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM новый сериал, в котором исполнила главную роль — «Кокаиновая крестная мать». Сценарий телепроекта режиссера Гильермо Наварро основан на реальной жизни колумбийской наркоборонессы Гризельды Бланко.

Пресс-служба Mipcom Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зету-Джонс привлекла возможность воплотить на экране неординарную, яркую и волевую личность. Головорезы, срывавшие за пару дней куш в миллионы долларов, боялись и уважали Гризельду Бланко — женщину, занявшую главенствующее место там, где раньше власть принадлежала лишь самым жестоким из мужчин.

Захватывающая и пугающая история жизни реальной преступницы воплотилась на экране под амбициозным названием, которое выдает желание авторов создать блестящий криминальный сериал в духе «Крестного отца». Судя по показанным на MIPCOM фрагментам, режиссер сделал ставку на тонкий психологизм, а Кэтрин Зета-Джонс проделала очень непростую и интересную работу. Безусловно, ее героиня — преступница, бессердечная убийца, но главное в образе — не ее криминальная деятельность, а сила характера женщины, сумевшей возглавить огромный страшный мир, который авторы вряд ли пытаются героизировать, без прикрас показывая глубину падения нравов. Бланко в каждой сцене вызывает собеседника на маленькую дуэль и всегда выходит из поединка победительницей. Иногда ее оружием становится веское железное слово, а порой — мягкий, ласковый жест или легкое подмигивание. А если не получается договориться, дни оппонента оказываются сочтены. Актрисе пришлось пожертвовать частью своей красоты: у ее Гризельды Бланко усталый вид, покрасневшие глаза, хрипловатый голос, спрятанные под ярким платком жидкие волосы и суровое выражение лица. Говорят, для съемок в сериале Кэтрин Зета-Джонс даже немного потолстела.

Пресс-служба Mipcom Кэтрин Зета-Джонс

Рассказывая о причинах, побудивших ее сниматься в сериале, Зета-Джонс призналась, что ей интересна история обретения женщиной власти и уважения мужчин.

«Этот необычный, яркий сюжет стал вызовом для сценаристов, режиссеров и, конечно, нас, актеров, — отмечает Кэтрин Зета-Джонс. — Мне хотелось создать и донести жесткий образ, очень специфичный и необычный характер, рассказать о судьбе женщины по фамилии Бланко — белой в черном мире наркотиков».

Кроме того, актрису привлекла возможность участия в крупном телевизионном проекте, созданном для самой широкой аудитории. «Кокаиновая крестная мать» — не фестивальное кино для специфического зрителя, и не продукт для внутреннего пользования на американском телевидении. Изначально сериал создавался для зрителей всего мира, так что правообладатели приняли участие в рынке MIPCOM с целью продажи прав на показ «Кокаиновой крестной матери» в разных странах, в чем им оказывала посильную поддержку главная звезда проекта. Кэтрин Зета-Джонс прошла по красной дорожке церемонии открытия MIPCOM, дала пресс-конференцию и несколько интервью, провела специальную фотосессию и стала основным спикером шестого ежегодного мероприятия MIPCOM «Женщины в киноиндустрии» (Woman in Global Entertainment), в рамках которого обсуждается роль слабой половины человечества как на экране, так и в жизни. Рассказывала актриса, разумеется, о своей волевой героине, покоривший жестокий мир мужчин.

Будет ли сериал о темной стороне американской жизни показан в России, пока неизвестно.