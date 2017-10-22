Дамаск, 22 октября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемые США, заняли нефтяное месторождение Эль-Омар на востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СДС.

lalabell68 Нефтяная вышка

Отмечается, что месторождение было захвачено в ходе борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Наши силы провели крупномасштабную военную операцию, направленную против наемников на территории нефтяного месторождения Эль-Омар рано утром (22 октября 2017 года), — говорится в сообщении. — В результате наши силы освободили месторождение Эль-Омар от наемников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 г. госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что операции США на территории Сирии далеки от своего завершения.

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