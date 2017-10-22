Махачкала, 22 октября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Футболисты махачкалинского «Анжи» на своем поле переиграли тульский «Арсенал» в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 22 октября на стадионе «Анжи-Арена», завершилась со счетом 3:2.

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У хозяев поля голевыми действиями отметились Мирал Самарджич, Арсен Хубулов и Аяз Гулиев. В составе гостей мячи забили Сергей Ткачев и Лука Джорджевич.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Анжи» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очка. Клуб «Арсенал», набравший 17 баллов, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 14-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Арсенал» (Тула) — 3:2.

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