Москва, 22 октября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Действия США в Ракке в Госдуме расценили как военно-политическое варварство, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Ряд западных стран заявили о срочном выделении миллионов долларов и евро на восстановление мирной жизни в Ракке, хотя до этого они отказывались поставлять в Сирию гуманитарную помощь.

«То, что сделали США в Ракке, заслуживает именования военно-политического варварства. США сейчас, когда вот-вот близится завершение операции в Сирии, преследуют одну единственную цель — примкнуть к тем результатам, которые были достигнуты в САР правительственными войсками и силами ВКС РФ», — отметил депутат Госдумы Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Выражаясь спортивным языком, США, после того, что они сделали в Ракке, нужно подвергнуть дисквалификации как после применения допинга в спорте, считает парламентарий. По его мнению, победоносные заявления, которые звучат в администрации США, ничего кроме возмущения не вызывают.

Штурм Ракки начался 6 июня. Официально об освобождении города от боевиков объявили 20 октября. Возглавляемая США международная коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.