Брянск, 22 октября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Распространяемое в прессе и литературе мнение, что голод в СССР в 1921−22, 1931−32 и 1946−47 годах был уникальным явлением, невиданным в досоветской России и в других странах мира, а также что он всякий раз был либо преднамеренно организован большевиками, либо вызван их якобы антинародной политикой, является мифом, основанным на злостной подтасовке фактов. Это убедительно показал на основе тщательного анализа исторических данных член движения «Суть времени» Андрей Трубников, который выступил с докладом «Голод в СССР: трагедия или злой умысел большевиков?» на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», прошедшей 21 октября в Брянске.

Выполним полностью и в срок план хлебозаготовок, А. Лобанов, 1930 г

Прежде всего докладчик неопровержимо доказал, что голодовки, охватывавшие обширные территории и приводившие к массовой гибели крестьян, в особенности маленьких детей, вовсе не были редкостью в конце XIX века и начале XX. Они случались достаточно регулярно из-за неурожаев и отсталой агротехники. В то время, как голод в Европе стал крайней редкостью, Россия всё ещё относилась к регулярно голодающим странам, таким, как Индия, Персия и Китай. Кроме громких случаев катастрофического голода, имело место практически постоянное недоедание, у которого были свои сезонные пики. Так, были свидетельства, что в отдельных местах выживали только двое из десяти из родившихся в страду младенцев.

Власти царской России предпочитали замалчивать случаи голода, о бедственном положении становилось известно только усилиями неравнодушных людей — писателей, врачей, священников, земских работников. Но и тогда меры, которые предпринимало правительство, были недостаточны, голодающие люди приносились в жертву интересам экономической выгоды, ярким примером чего был «голодный экспорт».

Голод 1921 года был вызван вовсе не злонамеренностью большевиков, а такими же точно факторами, как и до революции. Его основной причиной стала засуха. Кроме того, на всех охваченных голодом территориях только что отбушевали сражения Гражданской войны, которые совершенно не способствовали процветанию крестьянских хозяйств. К тому же совсем недавно закончилась Первая мировая война, лишившая многие семьи кормильцев. Военная разруха коснулась не только России, в Германии 1914−18 годов от голода умерло 700 тыс. человек.

В отличие от царского правительства, большевики изначально поставили целью избавить население России от голода. Голод 1921−22 годов и не думали скрывать, советское правительство обратилось за помощью к иностранным государствам, несмотря на их враждебное отношение к Советской республике, и эта помощь была оказана — отнюдь не безвозмездно. После ликвидации бедствия было сделано все возможное для модернизации сельскохозяйственного производства, внедрялись современные научные методы земледелия. На селе появилась невиданная там доселе техника — трактора, а затем и комбайны, массово готовились специалисты для сельского хозяйства — агрономы, зоотехники и ветеринары, агрохимики, мелиораторы. Для более эффективного хозяйствования начали организовываться колхозы.

Голод 1931−32 годов был вызван тем, что в одних районах случилась засуха, другие же пострадали от переизбытка осадков. Это совпало с трудным переходным периодом в стране — коллективизацией и индустриализацией. Темпы развития СССР было жизненно важно резко ускорить ради выживания во враждебном окружении. Задача была совершенно новой, неизведанной, а потому были неизбежны ошибки и перегибы, борьба с которыми вызывала дополнительную неразбериху с чехардой и нехваткой кадров. Как только колхозное строительство было завершено и внедрены передовые методы хозяйствования, результаты не заставили себя ждать.

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Но и во время голода советское правительство делало все, чтобы справиться с бедствием — был в шесть раз снижен экспорт зерна, производились его массированные закупки за границей, был минимизирован, а затем и прекращен экспорт хлеба. Голод не только не был выгоден советской власти, он служил серьезной «антирекламой» колхозов, из которых начали выходить крестьяне. На борьбу с голодом государством были затрачены огромные усилия, которые принесли свои плоды, и сельчане поверили в выгоды новой, коллективной жизни.

Миф о «голодоморе» украинцев, связанный именно с этим периодом, развенчивается исследованиями не только беспристрастных отечественных, но и зарубежных историков. Во-первых, количество жертв проповедниками «голодомора» завышается более чем втрое, во-вторых украинцы среди умерших вовсе не составляют большинство. В докладе подробно рассказывается, как, кем и для чего создавался и внедрялся в сознание жителей Украины и международной общественности искусственный лживый конструкт «голодомора».

Последний в истории СССР голод пришелся на послевоенное время. О его причинах не нужно гадать слишком долго, достаточно задуматься о количестве погибших или тяжело искалеченных в борьбе с фашистскими захватчиками мужчин из каждой деревни и о проценте советских территорий, так или иначе затронутых войной. Тем не менее, руководство СССР обвиняют в том, что оно, якобы, не принимало помощи от иностранных государств и международных организаций и само во время голода вывозило зерно в страны Восточной Европы.

Докладчик убедительно показывает лживость первых обвинений и двойные стандарты во втором случае, когда царское правительство, экспортировавшее зерно в благополучную Европу во время неурожаев всячески восхваляется, а советское правительство, которое не могло не помочь бедствующим освобожденным от фашизма странам, объявляется преступным. Также перечисляются конкретные меры борьбы с голодом — сохранение карточной системы, зерновые ссуды пострадавшим районам, медицинская помощь истощенным людям, предотвращение эпидемий.

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С бедствием сумели справиться быстро и больше подобных трагедий до самого конца советского периода истории в нашей стране не случалось. Это доказывает как эффективность принятых мер, так и то, что массовые голодовки вовсе не были присущи советской системе хозяйствования.

Подводя итог, Трубников указал на то, что подлинные факты не оставляют места для антисоветских мифов, что эти мифы основаны либо на прямой подтасовке фактов, либо на хитром жонглировании подлинными цифрами. Российская Империя, которой всячески пытаются придать благостный вид, на государственном уровне не смогла решить проблему повторяющихся голодных годов.

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И только советская власть взялась за проблему системно и научно, проведя полную реорганизацию и модернизацию хозяйства, в результате чего массовый голод исчез, как и многие другие тяжелые социально-экономические язвы, оставшиеся в наследство от восхваляемых столь многими дореволюционных времен.

Как сообщало ИА REGNUM, историческая конференция в Брянске является частью общероссийского проекта «Октябрьская революция: мифы и реальность», осуществляемого в годовщину 100-летия русской революции.

Главная цель проекта — отделить мифы и разнородную пропаганду от того, что реально происходило в России в ту бурную эпоху. Конференция в Брянске приняла эстафету от конференций, прошедших ранее в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске.

«Мы должны понять истинные причины реальных событий, а не скатываться в слепое прославление или в огульные проклятия», — так авторы проекта формулируют его главную цель.