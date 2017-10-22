Киев, 22 октября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Митинг, проходивший 22 октября у стен Верховной Рады Украины в центре Киева, завершился. Об этом передает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Haqqin.az Протесты в Киеве

«Организаторы закрыли собрание и призвали людей снова приходить на площадь у Рады, когда об этом будет вновь объявлено», — передает вещатель.

22 октября депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко во время трансляции в соцсети Facebook сообщил, что у здания Верховной рады в Киеве произошли столкновения митингующих с полицией.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов заблокировали автомобиль со звуковой аппаратурой, которую участники протеста хотели использовать для выступления своих лидеров.

В итоге, отметил депутат, произошла небольшая потасовка, а полиция применяла слезоточивый газ.

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