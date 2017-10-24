Токио, 24 октября, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Правонационалистическая газета Японии «Санкэй Симбун» разразилась статьей «Русская революция и Путин», автора которой, Рёсукэ Эндо, глубоко беспокоит преподавание истории в современной России. О том, что именно взволновало автора, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Цитата из к/ф «В бой идут одни «старики». Реж. Леонид Быков. 1973. СССР «Старикам» было не больше двадцати

Характерным в данном случае является не беспокойство Эндо по поводу исторической правды, относительно которой можно делать адекватные утверждения, а некие «гонения» на историков, предпринимаемые Путиным, вероятно, с целью историческую правду уничтожить. Японский автор видит данную тенденцию особенно ярко проявившейся после 2012 года, и характеризуется она ни много ни мало как «склонность к возвышению Сталина». Вероятно, Путиным лично и его администрацией. Самое страшное, с точки зрения японского историковеда, что произошло с тех пор, это создание в России единого учебника по истории.

Конечно, такого рода «варварская акция», унижающая достоинство всех альтернативных историков, должна быть совершенно недопустима. Особенно в России, которая прославилась за последние пару десятков лет предоставлением массовой аудитории совершенно безответственных личностям, исказившим исторические оценки в угоду политической конъюнктуре совершенно бесстыжим образом. Вероятно, по мысли Эндо, это и было желательной картиной, которая должна была длиться бесконечно.

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