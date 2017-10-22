Москва, 22 октября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 22 октября на стадионе «Арена ЦСКА» был разыгран матч между командами ЦСКА и «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ. Матч завершился со счетом 0:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

ЦСКА запомнился очень быстрыми проходами по флангам и очень большим количеством опасных угловых. «Зенит» же в первом тайме ничего не смог противопоставить плотной обороне «армейцев». Лишь во втором тайме после ошибки Виктора Васина Александ Кокорин мог открыть счет, но Игорь Акинфеев спас свою команду.

Статистика матча (ЦСКА/«Зенит»)

Удары 11/8

Удары в створ 5/1

Владение 54%/46%

Фолы 17/17

На данный момент «Зенит» идет на первой строчке с 29-ю очками. ЦСКА остался на 3-й позиции, набрав 25 очков.

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

«Зенит»: Лунев, Мевля, Маммана, Иванович, Кришито, Паредес, Кузяев, Ерохин, Полоз, Ригони, Кокорин.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Васин — 5, Фернандес — 12, Акинфеев — 12, Березуцкий — 31, Мевля — 32, Ригони — 43, Вернблум — 67, Дзюба — 67, Натхо — 68, Паредес — 68.