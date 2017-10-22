Стамбул, Турция, 22 октября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Власти Турции не будут оглядываться на мнение других при устранении источников угрозы. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Стамбуле.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Эти времена давно прошли, — говорит глава государства. — Мы будем уважать позиции стратегических партнеров до тех, пор, пока они уважают законы Турции. В противном случае, пусть не обижаются».

Эрдоган также добавил, что Турция не может достичь поставленных целей, игнорируя достижения и прогресс за рубежом.

«Молодежь должна обучаться и в других странах, перенимая знания и опыт», — отметил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что представители Евросоюза — нечестные люди, а вся их жизнь — сплошная ложь.