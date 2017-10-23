Киев, 24 октября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Население Украины стремительно сокращается, в чем играет роль война, рост преступности и числа аварий, но главной причиной смертности украинцев остаются болезни. Эту и другие новости, которые беспокоят украинские СМИ, приводит в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса. Украина

Судя по статистике, ситуация ухудшается очень быстро. Так, десять лет назад от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 62,5% украинцев, от онкологических — 11,7%, от болезней органов дыхания, органов пищеварения и некоторых инфекций — около 9,9%. То есть различные болезни становились причинами смертей в 84% случаев. Сейчас, по прошествии десятилетия, этот показатель составляет уже 90%. Отмечен особый рост смертности от сердечно-сосудистых (67,3%) и онкологических (13,3%) заболеваний. Неудивительно, что, по результатам социологического опроса, 70% украинцев не удовлетворены услугами государственных медучреждений, а более половины отметили существенное ухудшение их качества.

Медицина на Украине перестала быть бесплатной уже давно: граждане вынуждены покупать за свой счет не только лекарства, но даже перевязочные материалы. Не говоря уж о «добровольной благотворительности» в пользу больниц или конкретных врачей, без которой даже на простейшую операцию можно не надеяться.

Об этой и других темах украинских СМИ читайте подробнее в статье: Украина регионов: сколько легального и нелегального оружия у украинцев?

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