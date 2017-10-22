Санкт-Петербург, 22 октября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

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ДТП произошло в воскресенье, 22 октября, на Приморском шоссе в Курортном районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали 7 человек, в том числе 14-летняя девочка.

«Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил столкновение с остановившимися на запрещающий сигнал светофора двумя автомобилями, — говорится в сообщении. — В результате ДТП в маршрутке пострадали 7 человек».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.