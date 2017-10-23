Москва, 23 октября, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай-2017», заявил о влиянии научно-технического прогресса, имеющего место в современности, как на ключевой аспект, который может определить политику и безопасность в мире. О том, как способны обнаружиться замаскированные интересы ключевых игроков в области продвижения цифровизации, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Валдайские тезисы Путина

Рассматривая один из ключевых на сегодняшний день текстов, описывающих процесс цифровизации, книгу президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция», стоит обратить внимание на описываемый порядок внедрения цифровых технологий в современную жизнь. Уже одно это позволит сделать далеко идущие выводы о том, каких опасностей можно ожидать от цифровизации в самом ближайшем будущем.

Риск катастроф, адекватная оценка восприятия событий, происходящих в мире, финансовые риски и даже здоровье и смертность населения могут выйти из-под контроля человека, став автоматизированными и как таковые приобретя относительную самостоятельность. Совершенно недопустимым выглядит смешение оптимизации данных сфер, которая действительно может принести ощутимую пользу, и снятие с них контроля. Ведь бесконтрольность в этих и некоторых других областях означает неготовность в случае возможного резкого изменения или ЧП.

Стоит ли бездумно идти за лидерами цифровизации или каждый шаг на этом пути стоит тщательно продумывать со стороны безопасности? Читайте в статье: Ящик Пандоры открывается автоматически: к речи Путина на Валдае-2017

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