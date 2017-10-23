Москва, 23 октября, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Перспективы развития цифровой экономики в России обсуждались га пленарном заседании форума «Открытые инновации», который состоялся 17 октября в Сколково. О том, какие подводные камни могут встретиться на пути к внедрению цифровых инноваций в России, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Игорь Юдкевич и Дарья Алексеева.

Minval.az Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

Широко анонсированные прибыли, которые могут принести мировой экономике цифровые технологии, заставляют задумываться лидеров всех стран о судьбе собственных экономик в новых условиях. Выступление российского премьер-министра Дмитрия Медведева отличалось оптимизмом. Премьер указал, что за последнее время был проделан большой путь по обеспечению психологической готовности населения России к наступающей цифровизации. Помимо психологической готовности, общество должно обладать готовностью «знаниевой», а вот с этим в России дела обстоят значительно хуже.

Цифровизация не сможет вывести к новым успехам общества, молодежь которого скатывается по уровню знания математики на позиции четвертого десятка в мире. Кроме того, существует опасность надувания финансовых пузырей в области цифровой экономики. Также совершенно необходимо обеспечивать суверенитет, касающийся государственных интересов и кибербезопасности России.

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