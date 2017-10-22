«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном»
Лондон, 22 октября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. 22 октября на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Арсенал» в рамках 9-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 2:5 в пользу «канониров».
На 12-й минуте английский форвард Уэйн Руни открыл счет великолепным выстрелом из-за пределов штрафной площади — 1:0.
Под конец тайма испанец Начо Монреаль сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:1.
В дебюте второго тайма лидер полузащиты Месут Озил вывел гостей вперед, замкнув головой навеса Алексиса Санчеса — 1:2.
На 74-й минуте французский форвард Александр Ляказетт снял все вопросы об исходе встречи, замкнув передачу Месута Озила — 1:3.
На 90+1-й минуте Аарон Рэмзи довел счет до разгромного — 1:4.
Через 3 минуты Умар Ньяссе сократил отставание в счете — 2:4.
Но в следующей же атаке «Арсенал» сделал счет 2:5. Голом отметился Алексис Санчес.
Статистика матча («Эвертон»/»Арсенал»)
Удары 6/21
Удары в створ 3/14
Владение 32%/68%
Фолы 13/13
На данный момент «Арсенал» поднялся на 5-ю строчку, набрав 16 очков. «Эвертон» продолжает буксовать около зоны вылета с 8 очками.
Составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Уильямс, Джагелка, Бейнс, Гейе, Сигурдссон, Влашич, Кенни, Руни, Калверт-Левин.
«Арсенал»: Чех, Мертезахер, Косьелни, Монреаль, Санчес, Рэмзи, Джака, Озил, Беллерин, Колашинац, Ляказетт.
Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.
Предупреждения: Уильямс — 16, Гейе — 34, Косельни — 86.
Удаления: Гейе — 69.
Голы: Руни 12 — 1:0, Монреаль 40 — 1:1, Озил 53 — 1:2, Ляказетт 74 — 1:3, Рэмзи 90+1 — 1:4, Ньяссе 90+4 — 2:4, Санчес 90+5 — 2:5.