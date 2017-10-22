Лондон, 22 октября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. 22 октября на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Арсенал» в рамках 9-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 2:5 в пользу «канониров».

Andy03 Футбол

На 12-й минуте английский форвард Уэйн Руни открыл счет великолепным выстрелом из-за пределов штрафной площади — 1:0.

Под конец тайма испанец Начо Монреаль сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:1.

В дебюте второго тайма лидер полузащиты Месут Озил вывел гостей вперед, замкнув головой навеса Алексиса Санчеса — 1:2.

На 74-й минуте французский форвард Александр Ляказетт снял все вопросы об исходе встречи, замкнув передачу Месута Озила — 1:3.

На 90+1-й минуте Аарон Рэмзи довел счет до разгромного — 1:4.

Через 3 минуты Умар Ньяссе сократил отставание в счете — 2:4.

Но в следующей же атаке «Арсенал» сделал счет 2:5. Голом отметился Алексис Санчес.

Статистика матча («Эвертон»/»Арсенал»)

Удары 6/21

Удары в створ 3/14

Владение 32%/68%

Фолы 13/13

На данный момент «Арсенал» поднялся на 5-ю строчку, набрав 16 очков. «Эвертон» продолжает буксовать около зоны вылета с 8 очками.

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Уильямс, Джагелка, Бейнс, Гейе, Сигурдссон, Влашич, Кенни, Руни, Калверт-Левин.

«Арсенал»: Чех, Мертезахер, Косьелни, Монреаль, Санчес, Рэмзи, Джака, Озил, Беллерин, Колашинац, Ляказетт.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Предупреждения: Уильямс — 16, Гейе — 34, Косельни — 86.

Удаления: Гейе — 69.

Голы: Руни 12 — 1:0, Монреаль 40 — 1:1, Озил 53 — 1:2, Ляказетт 74 — 1:3, Рэмзи 90+1 — 1:4, Ньяссе 90+4 — 2:4, Санчес 90+5 — 2:5.