Москва, 23 октября, 2017, 03:19 — ИА Регнум. На проходящем с 18 по 24 октября в Пекине XIX съезде Коммунистической партии Китая (КПК) предстоит, помимо прочего, избрать 200 членов Центрального комитета. Они, в свою очередь, назовут затем имена 25 членов Политбюро и его постоянного комитета (при этом число последних сократится с 7 до 5 человек). О связке ЦК КПК и Народно-освободительной армии Китая пишет обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

КПК во главе с Си Цзиньпином следует курсом на концентрацию полномочий внутри Политбюро, при этом особое значение имеют и перестановки в Военном совете и Центральном военном совете (ЦВС) ЦК. У главы КПК два заместителя в ЦВС, а именно генерал Фань Чанлун, чью карьеру связывают с именами экс-председателя КНР Цзяна Цзэминя, генерала Сюя Цайхоу — бывшего начальника Главного политуправления НОАК, и генерала Сюй Циляна, который возглавлял ВВС НОАК, когда Си Цзиньпинь был заместителем председателя ЦВС. Есть мнение, что по итогам текущего съезда Сюй Цилян сохранит позиции, в то время как место Фань Чанлуна в ЦВС займёт генерал Чжан Юйся, происходящий, как и Си, из северо-западной провинции Шэньси, тоже из семьи высоких партийных чинов, сражавшихся вместе в гражданской войне 1940-х.

Подобное назначение станет подтверждением усиления аппаратных позиций Си в армии. Характерно, что Китай, в силу своей длительной истории национально-освободительной борьбы, привычно находился во власти военного сословия, которое в начале прошлого века выступало против прозападного курса династии Цин и оформило национализм в качестве одной из своих идеологических черт. Если социальную опору военным дал Мао Цзэдун, то с помощью Дэн Сяопина она стали ядром нового имущественного класса, а еще позже, вплоть до Си, получили дорогу для внешней экспансии.

Как приходится реагировать на это США, читайте в статье: НОАК во главе КПК или наоборот? Чего ожидать от XIX съезда Компартии Китая?

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