Москва, 22 октября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Познер на своем официальном сайте сообщил, что поддерживает не кандидатуру Ксении Собчак, а «возвращение возможности проголосовать «против всех» на президентских выборах в 2018 г. в России.

Augustas Didžgalvis Владимир Познер

«Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата «против всех», — отмечает телеведущий. — То есть собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 г. (…) Я поддерживаю возвращение возможности проголосовать «против всех»; в данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак».

При этом Познер считает, что на президентских выборах в России в 2018 г. победит действующий глава государства Владимир Путин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущий Владимир Познер якобы поддержал решение Ксении Собчак пойти на президентские выборы в 2018 году.

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