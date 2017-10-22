Москва, 22 октября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Власти США выписали лидеру КНДР Ким Чен Ыну «черную метку». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка, — пишет сенатор. — Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима».

22 октября глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео сообщил, что ЦРУ будет хранить молчание в случае внезапного исчезновения лидера КНДР Ким Чен Ына.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если глава КНДР будет ликвидирован, Помпео напомнил об истории ведомства. По его словам, прежде США участвовали в заговорах с целью свержения лидеров таких стран, как Иран, Конго, Вьетнам и Чили.

Читайте также: Помпео: Если Ким Чен Ын вдруг исчезнет, я просто промолчу