Киев, 22 октября, 2017, 16:30 — ИА Регнум. 16-летнюю девушку, сбежавшую из школы-интерната в Белгородской области, задержали в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области на своей странице в соцсети Facebook.

Dpsu.gov.ua Украинские пограничники

«Девушку обнаружили на вокзале в г. Мироновке сотрудники группы реагирования патрульной полиции, — говорится в сообщении. — У нее не было с собой никаких документов и вещей. Патрульные доставили ребенка в отдел полиции и выяснили, что она 3 недели назад приехала на Украину».

По предварительным данным, девушке при помощи неизвестных удалось перейти границу по поддельным документам.

«Известно, что в начале сентября девушка сбежала из школы-интерната в Белгородской области России, — сообщили в полиции. — С того же времени она находилась в розыске».

Полицейские уведомили об этом факте Интерпол. Девушку после осмотра врачей доставят в реабилитационный центр.