Казань, 22 октября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом, который съехал в кювет в Чистопольском районе Татарии, пострадали 12 человек. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Татарии.

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Сообщается, что 12 человек, пострадавших в результате ДТП, были госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — это водитель автобуса.

Ранее сообщалось о госпитализации 8 человек.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

ДТП произошло неподалеку от поселка Александровка Чистопольского района накануне вечером, 21 октября.