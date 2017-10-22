Киев, 22 октября, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Возле здания Верховной рады бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проводит «вече». Об этом сегодня, 22 октября, сообщают украинские СМИ.

Mvs.gov.ua Под стенами Верховной Рады

Вече называется «майдан реформ». Саакашвили заявил, что митинг посвящен обсуждению «плана победы над олигархами на Украине». Собрание проходит без политических флагов.

Участники митинга собираются на площади Конституции перед установленной сценой. Рядом с этим местом находится палаточный городок, который участники так называемого «Михо-майдана» установили у стен Рады 17 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября у здания Верховной рады прошел митинг, ядро которого составили националистические и нацистские группировки. На митинге активно выступал Саакашвили, который представил «План спасения Украины за 70 дней».