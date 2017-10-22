Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента, руководитель организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко заявил, что служба безопасности фестиваля оперативно справилась с повышенной нагрузкой. Об этом Кириенко заявил сегодня, 22 октября, на итоговой пресс-конференции.

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Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся в Сочи 15 октября. 21 октября состоялась церемония закрытия фестиваля. Участие в данном фестивале приняли 25 тысяч человек из 188 стран, при том что запланировано было участие 20 тысяч человек. Порядка пяти тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

«Отдельные слова благодарности хотел бы сказать всем службам безопасности: полиции, федеральной службе охраны и всем службам, которые занимались безопасностью. Сложная задача такая», — сказал Кириенко.

Он пояснил, что количество гостей фестиваля было больше, чем планировалось изначально. К примеру, делегация Непала прибыла в составе 290 человек вместо предоставленной квоты на 60 участников. Кроме того, молодежь проявила большой интерес к образовательным программам. Так, вместо запланированных шести тысяч участников на образовательные площадки ежедневно приходило не менее восьми тысяч. Всего на данном фестивале прошло 818 дискуссионных образовательных мероприятий.

«Надо отдать должное, что даже вот с такой повышенной нагрузкой служба безопасности оперативно справилась. Это тоже важно и задает такую правильную атмосферу среди участников фестиваля», — подчеркнул глава оргкомитета.

Кроме того, служба безопасности приняла специальные меры для решения проблемы с очередями на контрольно-пропускных пунктах. В частности, использовался внутренний транспорт, который изначально не предполагался организаторами. Это позволило более равномерно распределить проход по КПП, чтобы полностью исключить очереди.