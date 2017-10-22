Кабул, 22 октября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в одном из отелей в афганской провинции Тахар. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на представителей афганской полиции.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Сообщается, что взрыв прогремел в отеле, расположенном в районе Ишкамиш. По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека. Ещё восемь получили ранения.

Это уже не первый взрыв в Афганистане за последние несколько дней. Так, 19 октября на юге Афганистана два террориста-смертника подорвали внедорожники со взрывчаткой на военной базе. Тогда погибли 40 человек.

Кроме того, теракты были совершены в мечети имама Замана в западной части Кабула и в мечети в провинции Гур.

Общее число погибших после двух атак составило 59 человек, 55 получили ранения.