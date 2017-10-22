Челябинск, 22 октября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Челябинской области в результате столкновения двух легковых машин погибли пять человек. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Сообщается, что в Аргаяшском районе Челябинской области произошло столкновение автомобилей Kia и ВАЗ-21 074. Столкновение произошло на 28-м километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым. Автомобили двигались во встречных направлениях.

По данным полиции, в результате столкновения погибли три пассажира ВАЗ, а также водитель Kia. Водитель ВАЗ и ещё один его пассажир были госпитализированы с тяжелыми травмами. Позже водитель скончался в больнице.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.