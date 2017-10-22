Нью-Джерси, США, 22 октября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Российский боксёр Мурат Гасиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в бою ¼ финала Всемирной суперсерии бокса. 12-раундовый поединок прошел накануне, 21 октября, на арене Prudential Center в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

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Влодарчик и Гасиев выступают в категории до 90,71 кг. Бой должен был быть 12-раундовым, но Гасиев смог нокаутировать Влодарчика уже в третьем раунде.

Таким образом, 24-летний Гасиев смог защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Теперь Гасиеву предстоит поединок в ½ финала с кубинцем Юниером Дортикосом, который ранее в четвертьфинальном поединке нокаутировал российского боксера Дмитрия Кудряшова.

Напомним, Всемирная суперсерия бокса — это ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов. Призовой фонд турнира составляет $50 млн. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре этого года. В январе и феврале 2018 года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.