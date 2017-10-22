Вашингтон, 22 октября, 2017, 05:51 — ИА Регнум. На счету Соединенных Штатов Америки — самое большое число крупных обломков, оставленных на околоземной орбите — 3999 штук. Об этом сообщает издание Business Insider.

Космический мусор

Основными странами, которые «мусорят» в космосе, являются США, Россия и Китай. На долю России приходится 6,515 тыс. единиц отходов, при этом 3,961 тыс. предметов — крупные обломки. США оставили в космосе чуть меньше мусора — 6,211 тыс. единиц, однако доля крупных фрагментов у них больше.

Что касается Китая, он отправил на орбиту 254 спутника, однако оставил там 3,839 единиц отходов. Из них 3,475 тыс. предметов — крупные обломки.

В настоящее время 95% предметов, движущихся по орбите Земли — это отходы космической отрасли — оставшиеся без управления космические станции, отработанные части ракет, неисправные спутники, инструменты, потерянные космонавтами, и многое другое.

Специалисты отмечают, что и мелкий космический мусор крайне опасен. Его скорость в десять раз превышает скорость пули, при этом оставаться на орбите он может столетиями.

По данным Европейского космического агентства, в околоземном пространстве насчитывается около 170 млн различных фрагментов, размер которых превышает 1 мм. Это могут быть, например, кусочки краски или части болтов.

Такой мусор представляет опасность для космических аппаратов. При столкновении фрагментов в космосе могут возникнуть новые объекты, летящие бесконтрольно и с большой скоростью.

Эксперты предупреждают о так называемом синдроме Кесслера — ситуации, когда количество отходов увеличится настолько, что на орбите станет невозможно размещать спутники и другие аппараты.

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