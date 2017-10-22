Пекин, 22 октября, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Границы галактики Млечный путь простираются почти на четверть дальше, чем считалось ранее. К такому выводы пришли специалисты Государственной обсерватории КНР, говорится в докладе, опубликованном на сайте Китайской академии наук.

Млечный путь

Ученые наблюдали за галактикой с помощью спектроскопа LAMOST, который находится на наблюдательной станции Синлун в провинции Хэбэй. Спектроскоп является крупнейшим на Земле.

Было установлено, что диаметр галактического диска составляет 38 килопарсеков, или 1,1—1,2 тыс. трлн км. Прежде считалось, что от одного края галактики до другого — 100 тыс. световых лет, или 30,6 килопарсеков.

Астрономы отмечают, что установленные ими границы Млечного пути нельзя считать абсолютными. Окончательно зафиксировать их ученые пока не могут из-за звездного гало, которое простирается за видимую часть галактического диска и ускользает от наблюдения.

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