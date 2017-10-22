Москва, 22 октября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Тела двух человек найдены после пожара в коллекторе на западе Москвы. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает 22 октября пресс-служба главного следственного управления СКР по Москве.

Tammy Sue Пожар

Пожар произошел вблизи проспекта Вернадского вечером 21 октября. Когда пламя, вспыхнувшее в коллекторе, было потушено, на месте обнаружили тела мужчины и женщины.

Место происшествия осмотрели следователи. В настоящее время устанавливаются личности погибших и обстоятельства ЧП. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Москве уточнили, что возгорание произошло в кабельном коллекторе на пустыре в районе дома 76 по проспекту Вернадского. Горел утеплитель труб, площадь пожара составила 20 кв м.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 21 октября в 19:10. В 20:45 возгорание было локализовано, в 21:13 — ликвидировано.